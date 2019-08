Srbski glasbenik v Londonu okreva po možganski kapi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbske Novosti so poročale, da je družina znanega glasbenika Dušana Kojića - Koje iz zasedb Šarlo Akrobata in Disciplin A Kitschme potrdila, da glasbenik po možganski kapi okreva v londonski bolnišnici. Družina je v sporočilu za javnost prosila za diskretnost in dodala, da bodo javnost ob pravem času seznanili z glasbenikovim zdravstvenim stanjem.

Legendarni basist in frontman zasedbe Disciplin A Kitschme Koja je možgansko kap doživel v torek v Londonu, kjer se je mudil na obisku pri sestri, poročajo srbski mediji. Po zadnjih informacijah so glasbenika pravočasno hospitalizirali v londonski bolnišnici in ga dali v umetno komo, s čemer možganom omogočijo čas, da si opomorejo.

Dušan Kojić je glasbeno pot začel leta 1977 v skupini Limunovo drvo, ki jo je ustanovil z Milanom Mladenovićem, kasnejšim frontmanom zasedbe Ekaterina Velika. Glasbenika sta nato z bobnarjem Ivico Vdovićem - Vdom zasnovala eksperimentalni rock trio Šarlo Akrobata, ki je izdal samo en, a še vedno kulten studijski album z naslovom Bistriji ili tuplji čovjek biva kad...

Po razpadu Šarlo Akrobata leta 1981 je Koja ustanovil zasedbo Disciplina kičme (kasneje Disciplin A Kitschme). Skupina je do danes izdala deset studijskih albumov, zadnjega Opet leta 2015, in je dobro poznana tudi slovenskim ljubiteljem jugo alternativne scene.

Med največje uspešnice skupine sodijo skladbe Svi za mnom, Ja imam šarene oči, Buka u modi, Da li znaš za neki drugi ritam, Tata i mama in Nemoj da bacaš betonske table sa vrha svoje zgrade. Koja je tudi avtor glasbe za film Kako je propadel rokenrol iz leta 1989, ki so ga režirali Goran Gajić, Zoran Pezo in Vladimir Slavica.