Srbi presenetili z izborom evrovizijske pesmi

Pretekli konec tedna so tudi v Srbiji izbrali pesem, ki jih bo zastopala na letošnjem izboru za pesem Evrovizije. To je skladba In Corpore Sano, ki jo pod umetniškim imenom Konstrakta izvaja Ana Đurić.

Zmaga pesmi, ki je dobila najvišje število točk tako od strokovne žirije kot od občinstva, je tako v Srbiji kot zunaj njenih meja vzbudila precej pozornosti že s prvim stihom: "Kaj je skrivnost zdravih las Meghan Markle?"

Glasbenica, ki si večino časa svojega nastopa na odru med petjem umiva roke, je po zmagi pojasnila, da njena skladba nosi več sporočil, bolj ali manj skritih, in si jo vsak lahko razlaga drugače.

Med očitnejšimi sporočili je nedvomno to, da neodvisni umetniki v Srbiji, med katere sodi tudi ona, v Srbiji nimajo zdravstvenega zavarovanja, po drugi strani pa opozarja na to, da zdravje vse prevečkrat enačimo z videzom oziroma fizičnim dobrim počutjem, pozabljamo pa na duševno zdravje.

