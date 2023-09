Slovenski rockerji napovedujejo vrnitev na odre #video

Rock skupina Chateau, ki je v devetdesetih letih polnila koncertna prizorišča in jo poznamo tudi po skladbah Mlinar na Muri in Objemi me, bo 17. novembra pripravila klubski koncertni večer v ljubljanskem Orto baru. Na koncertu bodo predstavili novi album, s katerim napovedujejo vrnitev na odre.

Velenjska hard rock skupina Chateau je nastala sredi osemdesetih let, prvič pa je nase opozorila na Pop delavnici leta 1987 s skladbo Ne laži mi. Leta 1991 so na Pop delavnici zmagali s skladbo Objemi me, ki je bila prva prelomna skladba v njihovi karieri. V naslednjih letih so izdali tri albume, leta 1994 pa svoj največji hit, skladbo Mlinar na Muri.

Skupina se je leta 2021 po desetih letih premora ponovno združila. Foto: arhiv izvajalca

"Med čakanjem v garderobi na nekem skupnem koncertu s Tomažem Domiceljem je Tomaž prišel na idejo, da bi lahko priredili pesem Boat on the River skupine Styx, on pa bi poskrbel za slovenski prevod besedila. Na naše presenečenje nam je že čez nekaj dni poslal besedilo in tako je nastala pesem Mlinar na Muri," so o nastanku skladbe povedali člani zasedbe.

Skladbo Mlinar na Muri iz leta 1994 so za sedmi album posneli v bolj rockerski različici, saj v originalni izvedbi odstopa od njihovega sloga glasbe. Spodaj lahko prisluhnete novi priredbi.

Leta 2011, po šestih izdanih albumih in 25. obletnici delovanja, je skupina prekinila delovanje, leta 2021 pa so se ponovno povezali in izdali vinilno ploščo The best of Chateau ter se preizkusili na nekaj odrih po Sloveniji.

Ob tem so izdali tri nove skladbe (Pesmi nove, pesmi stare, S solzami v raj in Zvezde vedo) ter tik pred letošnjim poletjem tudi rock priredbo skladbe Mlinar na Muri. 17. novembra se bodo v Orto baru vrnili na koncertne odre in predstavili sedmi studijski album.