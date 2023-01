Slovenski evrovizijski predstavniki zatresli oder na prestižni prireditvi #video

Slovenski evrovizijski predstavniki so kot edini Slovenci nastopili na podelitvi glasbenih nagrad MAC 2023 v Beogradu. Foto: Arhiv Joker Out

V sredo je bila v Beogradu slavnostna podelitev glasbenih nagrad MAC 2023, ki združuje umetnike iz držav nekdanje Jugoslavije. Na prireditvi so kot edini Slovenci nastopili Joker Out, ki so bili za skladbo Barve oceana nominirani tudi za najboljšo rock skladbo leta. Zasedli so drugo mesto. Na prireditvi sta bila tudi slovenska pevca in dobra prijatelja Ines Erbus in David Amaro.

Slovenska rock skupina Joker Out, ki bo Slovenijo zastopala na letošnji prireditvi za pesem Evrovizije, se je prebila v drugi krog nominacij za nagrado za najboljšo rock pesem leta (Barve oceana). Nagrado je prejel srbski dvojec Buč Kesidi, skupina Joker Out pa se je uvrstila na drugo mesto. Za omenjeno nagrado je bila za pesem Po tankem ledu nominirana tudi slovenska skupina Ice on Fire.

Kaj so Joker Out povedali po nastopu, preverite v spodnjem videu:

Nominirani tudi Senidah, Ines Erbus, David Amaro, Laibach in Manca Špik

Med preostalimi slovenskimi nominiranci so bili še Senidah, ki je bila nominirana za najboljši videospot (Behute), najboljšo trap pesem (Fama) in viralno pesem (Behute). Ines Erbus in David Amaro sta bila za pesem Baš je glupo biti sam nominirana za najboljše sodelovanje, Laibach za najboljši koncert (v Areni Lisinski), Manca Špik pa za najboljšo pesem ženske izvajalke (Le enkrat se živi).

Glasbene nagrade MAC sicer podeljujejo umetnikom iz držav nekdanje Jugoslavije. Največji glasbeni spektakel v jugovzhodni Evropi je združil najbolj priljubljene glasbenike iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne gore. Slovesnost so pripravili v Štark Areni v Beogradu.

Nastop skupine Joker out:

Riblji Čorbi nagrada za življenjsko delo

Prvi večer sta prireditev vodila srbska igralka in pevka Jelena Gavrilović ter hrvaški glasbenik in producent Tonči Huljić. Na prireditvi so poleg Joker Out med drugim nastopili še Jelena Rozga, Halid Bešlić, Konstrakta, Petar Grašo in Riblja Čorba. Zadnja skupina je prejela tudi nagrado za življenjsko delo.

Posnetek prireditve si lahko v celoti ogledate v petek in soboto ob 21. uri na Planet 2.

Utrinke s prireditve si lahko ogledate spodaj:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Skupino Joker Out sicer sestavljajo Bojan Cvetićanin, Jure Maček, Kris Guštin, Jan Peteh in Nace Jordan. Evrovizijsko pesem, s katero se bo Slovenija predstavila na prireditvi v Združenem kraljestvu, bodo premierno predstavili 4. februarja.