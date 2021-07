Slovenska glasbenika zaradi PCT pogojev odpovedala koncerte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri glasbeniki so se zaradi PCT pogojev odločili prilagoditi svoje koncerte ali pa jih preprosto odpovedati.

Slovenska glasbenika Tomaž Štular in Werner Brozović sta na Facebooku nedavno sporočila, da bosta svoja koncerta odpovedala, ker za tovrstne pogoje veljajo pogoji PCT – da se jih torej lahko udeležijo le prebolevniki, cepljeni oziroma testirani.

Tomaž Štular, pevec skupine Bordo, je zapisal, da bi zaradi tovrstnih ukrepov mnogo ljudi "ostalo pred vrati, kar pa je nesprejemljivo in diskriminatorno", in dodal, da se bo za preklican koncert oddolžil, ko bodo pogoji ponovno enaki za vse.

Tudi Werner Brozović je zapisal, da se njegova publika ne bo delila, zato je svoje koncerte odpovedal, vse dokler ne bodo ljudje "zopet svobodni". "Na mojih koncertih bodo dobrodošli vsi. Brez PCT pogojev in brez mask," je še dodal.

Cetinski na koncertih noče deliti ljudi

Hrvaški pevec Tony Cetinski pa je prek Facebooka sporočil, da so na njegovih koncertih dobrodošli vsi, ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Pevec je velik nasprotnik cepljenja, v preteklosti se je na Hrvaškem tudi udeleževal protestov, ki zavračajo cepljenje proti covid-19.

"Če si bomo dovolili, da se delimo na cepljene in necepljene, se ne bo zadušila samo glasba, temveč tudi naša življenja, v katerih je svoboda temelj," je še sporočil pevec, ki se v začetku avgusta odpravlja na turnejo po Sloveniji, in dodal: "Vidimo se na koncertih, kjer se ljudi spoštuje in kjer delitve ne obstajajo."

Slovenski glasbeniki, ki so podprli cepljenje

Podobnega mnenja pa ne delijo vsi. Pred kratkim je tako slovenski glasbenik Matevž Šalehar – Hamo na Twitterju sledilce pozval, naj se cepijo. "Jaz sem se že, da bomo lahko normalno živeli," je pristavil in ob tem pozval kolege iz skupine Dan D.

"Mi smo že nastavili roke, da vas lahko čim prej vidimo," so zapisali na svojem uradnem profilu na Twitterju, "res ne bi radi še enega lockdowna, prelepo se je družiti."

Podobno mnenje je pred kratkim za Siol.net izrazil tudi DJ Umek:

