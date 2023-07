Velik uspeh skupine Joker Out

Skupina Joker Out bo v tem tednu nastopila v Žički kartuziji, naslednji teden na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, nato pa se odpravljajo v Veliko Britanijo.

Skupina Joker Out bo v tem tednu nastopila v Žički kartuziji, naslednji teden na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, nato pa se odpravljajo v Veliko Britanijo. Foto: Gaja Hanuna

Skupina Joker Out, ki je letošnje leto Slovenijo zastopala na tekmovanju za Pesem Evrovizije, je razprodala prihajajoči koncert v Stožicah, naši največji dvorani. S tem so se uvrstili med redke slovenske izvajalce, ki jim je to uspelo.

Člani skupine so zdaj tudi uradno potrdili, kar smo pričakovali že nekaj časa – njihov največji samostojni koncert doslej, ki ga šestega oktobra pripravljajo v areni Stožice, je razprodan.

Postali najbolj prodajani koncertni izvajalec v Sloveniji

"Veseli nas, da ljudje po vsej Evropi uživajo v naši glasbi in nastopih. Zadnji meseci letijo mimo nas tako hitro, da sploh še nismo uspeli dojeti vsega, kar se dogaja," so člani skupine povedali po odmevnih nastopih na beograjskem Beerfestu in Arsenal Festu v Kragujevcu. In dodali: "Hvala vsem obiskovalcem koncertov in fenom za podporo, ki jo izkazujete na nastopih in spletu. Kljub številnim prvič, ki se nam dogajajo letos, bo koncert v Stožicah zelo poseben in komaj že čakamo, da se vidimo!"

Skupina Joker Out, ki je Sloveniji na letošnji Evroviziji priborila 21. mesto, je letošnje leto postala tudi najbolje prodajani koncertni izvajalec pri nas. Rekordov pa ne podirajo le v naši državi, ampak tudi v tujini. Pred kratkim so denimo dvakrat razprodali zagrebško Tvornico, novosadsko Fabriko in dva koncerta v Varšavi, vstopnice za njihovo turnejo po Veliki Britaniji pa prav tako kopnijo. Čakajo jih tudi nastopi na Poljskem, v Španiji in Italiji.

Skupina Joker Out je letošnje leto postala tudi najbolje prodajani koncertni izvajalec v Sloveniji. Foto: arhiv skupine Joker Out

Uspelo jim je, kar je Janu Plestenjaku, Magnificu in Big Foot Mami

Med slovenskimi izvajalci, ki jim je uspelo razprodati Stožice, sta denimo Jan Plestenjak in Magnifico ter skupina Big Foot Mama.

Joker Out bodo v tem tednu nastopili v Žički kartuziji, naslednji teden na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, nato pa se odpravljajo v Veliko Britanijo, kjer se bodo podali na prvo turnejo s koncertnim avtobusom. Tam bodo z irsko skupino Wild Youth nastopili na razprodanih prizoriščih v Manchestru, Liverpoolu, Glasgowu in Londonu.

