Skupina Mi2 pripravlja koncert, kot ga še ni bilo

Skupina Mi2 se približuje svojemu tisočemu koncertu. Člani zasedbe ga načrtuje 12. maja v Križankah, kar so, kot pravijo, vzeli skrajno resno, ker se zavedajo, da tovrstnega okroglega jubileja najverjetneje ne bodo več ponovili. V goste so povabili radgonskega glasbenika Leopolda I. in frontmana punk zasedbe Alo!Stari Tineta Matjašiča.

Podrobnosti koncerta so predstavili na današnji novinarski konferenci. Kot je za STA povedal član zasedbe Jernej Dirnbek, se spodobi, da na takšnem koncertu odigrajo vse svoje najbolj poznane pesmi, ob njih predstavijo tudi kaj redkeje slišanega in določen poudarek namenijo tudi zadnjemu albumu Črno na belem, ki je izšel pred dvema letoma.

Na koncertu ne bo manjkala skoraj nobena znana skladba

"Po drugi strani pa je bilo treba upoštevati tudi obiskovalce koncerta, ki bodo naš program poslušali na nogah in katerih vzdržljivost ima tudi svoje meje. Rezultat vsega naštetega je kompakten koncertni program, na katerem ne bo manjkala skoraj nobena znana skladba, za intermezzo pa bodo tu kakšni redkeje slišani biseri, pa tudi akustični blok, ki bo ušesom omogočil malce predaha od sicer kar udarno zastavljenega programa," je dodal.

Na vprašanje, kako se počutijo ob takšnem mejniku, Dirnbek odgovarja, da so mejniki po svoje dobri, ker povedo, kolikšno pot si že prehodil, po drugi strani pa te spomnijo, da tvoja leta neusmiljeno tečejo. "Kljub temu si upam trditi, da smo Mi2 še v dobri in, kadar je treba, 'mladostni' kondiciji ter da nam volja po glasbenem udejstvovanju še ne usiha. Zato že aktivno razmišljamo o tem, da bi takrat, ko bo najhujša koncertna sezona mimo, spet v miru sedli za inštrumente in ustvarili še kakšno novo skladbo. Prve ideje se že rojevajo in prepričan sem, da imamo še kaj povedati."

Letno odigrajo od 35 do 50 koncertov

Skupina je sicer vseskozi prisotna na koncertnih odrih po Sloveniji. Letno odigrajo od 35 do 50 koncertov, le v času epidemije so bili nekoliko manj dejavni, čeprav so tudi takrat nekajkrat nastopili v živo ali po spletu. "Tako tudi letos skorajda nimamo več nezasedenih koncev tedna, samo v maju bomo poleg Križank igrali še petkrat in tako nadaljevali vse do konca oktobra. Potem pa bomo že v prednovoletnem času, ko se pravi žur šele začne," je povedal Dirnbek.

Pri koncertu v Križankah bo sodelovala tudi Založba kakovostnih programov RTV Slovenija. Založba ima ključno vlogo pri organizaciji, skupina pa je z njo povezana že več kot deset let. Njihovo sodelovanje se je začelo leta 2012 z albumom v živo Decibeli, dve leti kasneje je sledil album Čista jeba in leta 2021 aktualni album Črno na belem.

Tradicijo bodo na tisočem koncertu nadaljevali s tem, da ga bodo posneli tako za namen predvajanja na programih RTV kot za izdajo novega koncertnega albuma, ki bo pri ZKP izšel predvidoma jeseni na vinilni plošči.

Preberite tudi: