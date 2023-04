Skupina, ki je navdušila Slovence: Najplodnejši projekti nastanejo za šankom #video

Člani skupine Fehtarji, ki so s svojo glasbo navdušili ljubitelje slovenske narodnozabavne glasbe, so zasloveli z ustvarjanjem priredb, ki so jih preoblikovali na svoj način. Zdaj pa se zavedajo, da "mora bend imeti identiteto", zato se počasi spogledujejo tudi z avtorsko glasbo. Za Siol.net so med drugim spregovorili o očitkih ob najnovejši priredbi skladbe Sir, ki je bila deležna številnih negativnih komentarjev, in dejali, da Fehtarji vedo, zakaj so posneli takšno pesem.

Kdo so Fehtarji?



Ob nastanku Fehtarjev so vsi igrali tudi v drugih slovenskih skupinah. Foto: Ana Kovač Matic Plevel, 36-letni basist Samo Kališnik, 34-letni harmonikar Blaž Jenkole ter 28-letni bobnar in vokalist Domen Kovač.



Na začetku so vsi igrali tudi v drugih skupinah, in sicer Plevel pri Ansamblu Saše Avsenika, Kališnik pri Kvatropircih, Jenkole pri Raubarjih in Kovač pri Ansamblu Jureta Zajca. Blaž in Domen sta se pozneje posvetila samo Fehtarjem, Samo in Matic pa še naprej delujeta v dveh skupinah.



Skupina je nastala med epidemijo koronavirusa, danes pa velja za eno od najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin na slovenskem glasbenem prizorišču, saj njihove pesmi poslušajo tako starejši kot mlajši. Trenutno izvajajo le priredbe, ki jih preoblikujejo na svoj način, pravijo pa, da se bodo počasi posvetili tudi avtorski glasbi.



Lahko rečemo, da ste trenutno ena od najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin na slovenski glasbeni sceni, saj pravzaprav razprodate vse prostore, v katerih se pojavite. Na Kopah ste na primer zabeležili celo večji obisk kot Severina. Kaj vam to pove?

Matic: Ali smo mi zdaj ena od najbolj aktualnih skupin na sceni, lahko pove samo nekdo – občinstvo. Občinstvo je vedno tisti kritik, ki te ocenjuje, ki sodi, ali delaš dobro ali delaš slabo. Na podlagi njihovega mnenja, komentarjev, obiska veš, ali delaš dobro ali ne. Kar zadeva Kope, je pa tako, da smo takrat Fehtarji prvič prišli na Koroško. Vedeli smo, da je tam občinstvo, ki nas pričakuje. Učinek Schatzija in prvega prihoda na Koroško sta prinesla to, da smo imeli tisti trenutek dejansko večji obisk kot Severina.

Blaž: Jaz še vedno mislim, da so na vseh naših koncertih vidne energija, iskrenost in pristnost. Fehtarji smo nastali s srčnim namenom, z istim namenom vztrajamo, in za zdaj, tako kot je povedal Matic, občinstvo v nas verjame. S tem si naredil že skoraj vse. Tako da se trudimo vztrajati v tem duhu. Smo pa igrali tudi že za samo štiri ljudi.

Matic: Dodal bi, da imamo Fehtarji nekaj, kar se čuti na naših nastopih. Smo štirje prijatelji, ki se razumemo tudi s preostalo ekipo. Ko gremo na nastop, smo veseli, da gremo, saj se dobro počutimo, ko smo skupaj. Če bi odnosi enkrat postali slabi, če bi nam to postalo obveza, ki nas ne osrečuje, bi se to čutilo. Dokler imamo spontanost, ki smo jo prinesli s podeželja, okolja, kjer živimo, je to naš X-faktor.

Blaž: Najprej moraš verjeti sebi, da ti lahko verjamejo tudi drugi. Za zdaj nam to uspeva.

Je harmonika med mladimi postala bolj priljubljena, kot je bila nekoč?

Blaž: Mislim, da je harmonika priljubljena že od nekdaj. Mogoče se včasih, recimo, ko smo bili mi otroci, o tem ni govorilo tako intenzivno. Prva faza so bili zagotovo Modrijani, ki so naredili nekakšen prelom, stopnico naprej. Fehtarji smo pri izbiri svojega repertoarja v svojem slogu oživili tudi starejše skupine, kot je na primer Agropop. Nekako smo na oder prinesli sproščeno podeželsko energijo v dobrem smislu. Naše občinstvo je mogoče bolj sproščeno kot v središču Ljubljane, se pa iz gorenjskega, podeželskega okolja zdaj širimo čez vso Slovenijo, naši nastopi privabljajo nove kroge poslušalcev. Tudi repertoarje imamo takšne, da opevamo stare in nove slovenske hite, tako da se trudimo zajeti čim širši spekter.

Matic: Bend vedno potrebuje hrbtenico oziroma neko osnovo, da se ljudje s tabo poistovetijo. Pri Fehtarjih je to zagotovo podeželje. Prvi CD smo poimenovali Podeželski rock'n'roll. Zaradi tega so nas ljudje vzljubili. Tudi naš prvi dogodek je bil Traktor Drive in, s čimer smo takoj dobili občinstvo s podeželja in njegovo pozornost. Tega ne smemo pozabiti nikoli. Ker ko začneš kot glasbenik menjavati svojo osnovno filozofijo, to po navadi ni dobro. To nas je zaznamovalo oziroma smo se mi sami zaznamovali s tem. Na to smo ponosni, ker se vse, vsa struktura družbe, začne na podeželju in kmetiji. Glede harmonike bi pa dodal še to, da so pred Modrijani Mladi Dolenjci začeli dvigovati trend priljubljenosti narodnozabavne glasbe. Če gremo v devetdeseta leta, je bilo teh ansamblov neverjetno veliko. Seveda pa se glasbene zvrsti, ki prevladujejo v splošni družbi, vedno menjujejo. Na neki točki je bil to pop, vmes je bil na primer rokenrol z Big Foot Mamo in Siddharto, potem se je zgodila zgodba Bepop. Vedno nekdo izstopa, so pa vse stvari stalno prisotne.

Blaž: Na Modrijane smo opozorili zato, ker so v našem krogu takrat naredili revolucijo.

Matic: Modrijani so prvi osvojili diskoteke in veselice spremenili v rokenrol koncerte.

Priredba pesmi Schatzi ima na YouTube več kot dva milijona ogledov in velja za uspešnico zimskih zabav. Foto: Ana Kovač

Ko ste ravno omenili Traktor Drive In. Od kod sploh zamisel za kaj takšnega?

Blaž: (smeh, op. p.). Fehtarji se družimo tudi v zasebnem življenju, z raznimi ljudmi, se pravi z gostinci, obrtniki, to, kar ne nazadnje tudi sami smo. In seveda najplodnejše debate in projekti nastanejo za šankom (smeh, op. p.).

Matic: Točno vem, kje smo sedeli. Sedeli smo v gostilni Benjamina Rezarja na Gorenjskem in debatirali o tem, kaj bi lahko Fehtarji naredili. On je predlagal, da naredimo Traktor Drive In – koncert s traktorji. Vem, da je bila ura okrog polnoči, ko sem hotel poklicati Blaža, pa sem se nekako zadržal zjutraj do sedmih. To je bil trenutek, ko smo začutili, da je to to. In tako je bilo tudi pri koncertih in komadih, ki smo jih ustvarili. Kot je rekel Blaž, ko v nekaj, kar si naredil, verjameš, bodo ljudje to začutili.

Lahko delite kakšno nenavadno izkušnjo z oboževalci, ki vam bo za vedno ostala v spominu?

Znani ste predvsem po tem, da že ustvarjene skladbe preoblečete na svoj način in jih preuredite. Zakaj ste se odločili za tak pristop?

Blaž: Splet idej in okoliščin, kako smo se srečevali z glasbo. Osebno sem veliko igral na porokah in čez dan spremljal svate. Vedno se začne z Roblekom in Čebelicami, nato pa goste želijo še kaj drugega – rokenrol ali kaj podobnega. Vse zanima, ali znamo tudi kaj drugega. Zdaj sem sicer omenil poroke, enako je tudi na mladinskih žurih ali rojstnih dneh, kjer nas vsi sprašujejo, ali znamo določene pesmi. Ko pesem spremljaš samo s harmoniko in začneš peti, hitro ugotoviš, kateri komad lahko izvedeš v verziji polke, katerega v ritmu valčka ali kje bi lahko dodal še bobne. Potem sva z Maticem te ideje začela spravljati v javnost. Nikoli do zdaj nismo zasledili, da bi se kdo tega na naši sceni lotil tako celovito. Da bi povabil goste, da bi ne samo vključil električne kitare, ampak v studio zares povabil električnega kitarista, trobente in pozavne. Ko smo skupaj spravili vse te glasbenike, so se začeli aranžmaji, ideje pa so dobesedno streljale iz glave. Če je ideja prava, je dokaj enostavno.

Matic: Dodal bi samo še to, kako so Fehtarji sploh nastali. Z Blažem sva imela skupino Trio Mokre sanje že pred 15 leti. Igrali smo samo dvakrat na leto. Najprej je bilo to samo prijateljsko druženje. In potem se je izoblikovala ta ekipa, ki jo imamo danes, se pravi Domen, Samo, Blaž in Matic. Ko se je začela korona in se je nam glasbenikom čisto ustavilo, je bilo dva meseca sicer fino, potem smo pa začeli grozno pogrešati glasbo. Srečali smo se pri Samu v studiu in rekli, da bomo nekaj posneli, da bomo imeli za spomin, ko bomo starejši. In to je mogoče razlog, zakaj smo začeli s priredbami. Te stvari niso bile premišljeno načrtovane. To se je zgodilo, ker smo to dojemanje glasbe nosili v sebi in smo ga želeli deliti z drugimi. Ker je korona trajala res dolgo, smo posneli 14 komadov (smeh, op. p.) in, kot je rekel Blaž, je to samo letelo. Prva naša plošča se je z lahkoto sestavila v pol leta. Se pa zavedamo, da mora bend imeti identiteto in da bomo morali tudi mi svojo še bolj razviti, tako da smo to fazo priredb preživeli. Naredili bomo še kakšno priredbo, se pa spogledujemo tudi z avtorsko glasbo.

Blaž: Tako je. Počasi začenjamo v tej smeri.

Matic: Naslednje leto naj bi izšel, takšen je načrt oziroma želja, avtorski CD.

Skupina Fehtarji je nastala med epidemijo koronavirusa. Foto: Ana Kovač

Vsaj na začetku ste bili vsi tudi člani drugih ansamblov. Kako je zdaj s tem?

Matic: Začelo se je s prijateljskim druženjem med korono, potem pa je čas pokazal svoje. Samo Kališnik je še vedno pri Kvatropircih, jaz pri Ansamblu Saše Avsenika, Blaž Jenkole in Domen Kovač sta pa končala, ker sta verjetno začutila, da sta se pri Fehtarjih našla. Pa tudi število obveznosti je bilo preveliko.

Blaž: Tako. Jaz in Domen nekako nikoli nisva bila profesionalna glasbenika, nikoli nisva živela samo od tega, v primerjavi z Maticem. Vsekakor Fehtarji niso razlog, da sva opustila druge zadeve. Opustila sva jih povsem korektno, vsi smo ostali prijatelji, se podpiramo in konec koncev tudi nastopamo drug z drugim. Je pa dejstvo, da je projekt Fehtarjev postal tako velik, mogoče ne le zaradi časa, ampak v tem ustvarjanju preprosto tako uživamo, da ne želimo misliti na druge stvari. Jaz, če se lahko pohvalim, sem ravno zaradi tega ustvaril več aranžmajev, ker je bila glava končno enkrat "na off" in sem lahko razmišljal samo o tem. Za zdaj je bilo to zame samo dobro. Smo pa z vsemi drugimi še vedno v super odnosih in vedno bomo.

Igrate na zelo različnih dogodkih – od rojstnih dni, porok in obletnic do študentskih zabav. Bi kdaj igrali za politično stranko?

Menite, da Slovenci podcenjujemo oziroma zaničujemo slovensko narodnozabavno glasbo?

Blaž: Mislim, da ima vsaka družba svoje skrajnosti. Na vasi bi rekli, da je na vsakem druženju nekdo, ki je malce "smotan" (smeh, op. p.). Ne znam povedati drugače. Seveda pa kot glasbenik nikoli ne moreš ugajati vsem. To, da nas posluša toliko ljudi, nam pomeni izjemno zadovoljstvo. Saj to malce pričakuješ, ampak nikoli pa ne pričakuješ takšne mase ljudi. Kar na smeh ti gre, ko vidiš, koliko obiskovalcev pride na koncerte ali ko ljudje pošiljajo slike s slovenskimi zastavami in ko so oblečeni v irharice. Res je noro. Nekaj je seveda tudi ekstremov, saj ima vsak svoje mnenje in je prav, da ga ima, saj ne moremo biti vsi isti.

Matic: Vedno moramo vedeti, da imamo ljudje različne okuse. Ko sedimo za mizo in razmišljamo, kaj bi jedli, vsak naroči nekaj drugega. Na koncu bomo vsi siti. In enako je v glasbi. Na koncu, če se z nečim ne strinjaš, je pomembno samo, kako boš to izrazil. Nestrpnost v naši družbi zagotovo narašča in ljudje jo včasih izrazijo na nepravilen način. Vedno pa je jasno, da nekdo posluša nekaj, nekdo drug nekaj drugega, in tako je tudi prav. Različnost nas dopolnjuje in dela močnejše.

Blaž: Še vedno pa smo mnenja – spoštujmo slovensko, podpirajmo slovensko. Ne nazadnje smo vsi začeli zaradi slovenske glasbe. Tako da stremimo k temu.

Trenutno izvajajo le priredbe, ki jih preoblikujejo na svoj način, pravijo pa, da se bodo počasi posvetili tudi avtorski glasbi. Foto: Ana Kovač

V javnosti lahko sicer večkrat zasledimo očitke, da na po svoje "uničujete" slovensko narodnozabavno glasbo. Kako komentirate te očitke?

Blaž: To je spet navezava na prejšnji komentar. Vsak ima svoje mnenje. Gledali smo filme o Elvisu, Freddieju Mercuryju, v njih je natančno prikazano, kaj vse so jim studijski menedžerji govorili, kaj se gredo, na koncu pa se je izkazalo, da je bilo prav, da so glasbeniki verjeli v svoje ideje. Vsak naj izrazi svoje mnenje, še vedno pa Fehtarji, pa tudi vsi drugi glasbeniki, pozivamo k temu, da se poskušajmo držati čim bolj spoštljivih komentarjev. Žaljivke so vedno prisotne in vedno bodo. Skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Sledi svoji pameti, svojemu srcu in to je to.

Matic: Jaz osebno bi dodal, da se mi zdi, da so ti ljudje, ki to pišejo, zelo nespoštljivi. Nam, poudarjam, ni težava prebrati negativen komentar, to je svobodna volja vsakega. Ampak tudi če se nekdo v kakšni pesmi ne najde, to se je začelo pojavljati pri naši zadnji pesmi Sir, ne pomeni, da se tudi vsi preostali niso. To pesem so za svojo vzeli zelo mladi ljudje, otroci. In če nekomu ne ustreza, ali bomo zdaj, če na tak način izražamo svoje mnenje, žalili tudi druge poslušalce? YouTube ima eno preprosto funkcijo – naprej. Če ti nekaj ni všeč, greš pač naprej. Pesmi Moja Slovenija in Dišali so tvoje lasje sta pa res za tiste, ki imajo radi narodnozabavno glasbo. Rad bi še poudaril, da Fehtarji vemo, zakaj smo posneli takšno pesem – po zgledu tujih smučišč, kjer se takšna zvrst posluša že več let. Odločili smo se, da to posnamemo. Tistim, ki jim je to všeč, smo hvaležni, za tiste, ki jim ni, pa upamo, da jim bo naslednja pesem.

Blaž: Da še dodam, prejmemo veliko filmčkov, kako otroci v vrtcih molzejo in plešejo na pesem Sir. Pri komentarjih so nekateri ljudje pač malce zlobni, nimaš kaj. V takšni družbi živimo in bomo živeli tudi naprej.

Je bila pa v nasprotju s tem pesem Schatzi res velik hit.

Blaž: Tako je, ampak govorimo seveda o drugačnem tipu pesmi.

Matic: Se pa vseeno najdejo posamezniki, ki rečejo, da smo brez domišljije, da je to iz Avstrije in podobno. Mi smo štirje Fehtarji, ki glasbo čutijo na svoj način in jo tudi izražajo na svoj način. Glasbo ustvarjamo zato, ker to delamo s srcem, in upamo, da se bo z nami poistovetilo čim več ljudi. Je pa vedno tako, kot smo rekli – nekaterim so ene stvari všeč, drugim pač ne. Glasba je pa zagotovo širok pojem. Radi imamo tako narodnozabavno glasbo kot disko, Balkan, trdo alpsko glasbo in "pleh muziko". To je pač stvar, s katero smo odrasli.

Blaž: Vse imamo radi in vsega se lahko lotimo.

Pa vam sicer bolj ustreza petje balad ali bolj poskočnih pesmi?

Blaž: Z baladami si lahko malce olajšamo dušo, z živahnimi si jo pa tudi olajšamo, ampak na drugačen način (smeh, op. p.). Za vse smo. Absolutno za vse!

Matic: Narava in karakter Fehtarjev sta morda takšna, da se od nas pričakujejo bolj žive stvari, ampak širina je tista stvar, ki te bogati.

Poleti bodo kot prva slovenska narodnozabavna skupina nastopili na legendarni plaži Zrće. Foto: Ana Kovač

Skupina je nastala med epidemijo, pripravili pa ste že dve večji turneji – Podeželski rock'n'roll in Schatzi Tour. Od kod ideja za tako izvirne turneje? Če se ne motim, česa podobnega ni pripravil še nihče.

Matic: Glasba je tudi šov, tako da moraš narediti še kaj takšnega, da je ljudem zanimivo. Kot smo rekli, izhajamo s podeželja, v naših videih se pojavljajo traktorji, Zetor je eden od največjih hitov, ki jih igramo, imamo Štorklje, Mojo Slovenijo in to je bilo vodilo prvega cedeja Podeželski rokenrol. Združujemo besedi podeželski, ki označuje, od kod prihajamo, in harmoniko ter rokenrol. Se pravi, to je nekakšna definicija naše glasbe. Schatzi Tour je pa poimenovana po pesmi Schatzi. Gre za zimsko zadevo, varianto "après ski", mogoče največji hit letošnjih smučarskih pist, to smo posledično navezali na to zimsko turnejo.

Ne smemo pozabiti, da boste letos poleti kot prva slovenska skupina nastopili na legendarni plaži Zrće. Kaj vam to pomeni oziroma kako se je kaj takšnega sploh začelo?

Blaž: Skozi debato. Organizatorji so dobili idejo in nas povabili, da bi nastopili. Kaj to za nas pomeni? Očitno gremo v pravo smer.

Matic: Pred letom, ko smo se zanimali za nastop tam, so nam rekli, da je Slovencev premalo, da bi mi igrali v Zrćah. So se pa stvari očitno spremenile. Absolutno se moramo zahvaliti svojemu partnerju, organizatorju, ki bo ta dogodek izpeljal. Glasba je multikulturna – Hrvati nastopajo v Sloveniji, mi pa gremo s harmoniko na najbolj legendarno plažo.

Blaž: Mogoče jim (Hrvatom) zdaj vračamo žogico.

Matic: Združujemo harmoniko, sonce, morje in disko klub. "Svi goli i ko šta voli", novinarke Siola so z nami! To je to (smeh, op. p.).

Leta 2021 so v Komendi organizirali prvi slovenski Traktor Drive-in koncert. Foto: Ana Kovač

Lahko, glede na to, da boste nastopili na Hrvaškem, pričakujemo kakšno priredbo v tujem jeziku?

Blaž: Mislim, da je v življenju vse odprto. Za zdaj še nimamo kakšnih načrtov. Kot smo povedali že prej, spoštujemo vse zvrsti. Radi imamo dobro glasbo, radi jo tudi zaigramo in preuredimo.

Matic: Direktnega odgovora ne bomo dali, ker ne smemo, bom pa rekel, da se splača priti tja, ker bo ta nastop še vseeno malenkost drugačen od vseh drugih, ki sledijo.

Blaž: Za Zrće pripravljamo poseben program, poseben šov. Tako da: pridite pogledat!

Ima harmonika v Sloveniji torej prihodnost?

Blaž: Absolutno! Kratko in jedrnato.

Pravijo, da so s svojim slogom na odre prinesli kmetijo, a v dobrem smislu. Foto: Ana Kovač

