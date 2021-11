Severina spet v objemu moškega, s katerim jo zadnje čase povezujejo

Pevka je posnela svoj novi album in to proslavila s prijatelji - tudi z glasbenim producentom, ki naj bi bil njen novi izbranec.

Hrvaška zvezdnica Severina je te dni končala snemanje svojega novega albuma in se odločila, da to tudi primerno proslavi.

"Obljubila sem, da bom zaključek snemanja albuma praznovala v Splitu. Seveda se vse vedno konča z jagnjetino," je na Instagramu zapisala ob kolažu posnetkov s praznovanja, polnega jedače, pijače, prijateljev in objemov.

Med tistimi, ki jih Severina na posnetkih objema in ki jih je označila v tej objavi na Instagramu, je tudi srbski glasbeni producent Filip Miletić, njen dolgoletni sodelavec, ki ji je pomagal tudi pri novem albumu. In medtem ko glasbeno sodelujeta že več kot deset let, so v zadnjem času vse glasnejše govorice, da se med njima plete še nekaj več.

Severina se je avgusta letos tudi uradno ločila od športnega menedžerja Igorja Kojića, od takrat pa na fotografijah, ki jih objavlja na Instagramu, še večkrat gostuje Miletić.

