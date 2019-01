Se je spomnite? Mala zvezdnica iz šova Ellen je odrasla. #video

Leta 2011 je osemletna Sophia Grace Brownlee s sestrično Rosie McClelland nastopila v šovu Ellen DeGeneres in nemudoma osvojila občinstvo po vsem svetu. Navdušila je s svojim glasom in raperskimi sposobnosti, ki jih je pokazala v pesmi Super Bass ameriške raperke Nicki Minaj.

Video njunega nastopa v šovu je postal viralen in ima do zdaj že več kot 34 milijonov ogledov:

Odvrgla baletno krilce, a ostaja pri rapu

Od takrat sta Britanki odrasli. Sophia Grace ima zdaj 15 let in začenja stopati po svoji glasbeni poti. Pred kratkim je izdala prvi singel Can't Sleep, v katerem govori o tem, da so ljudje od nje pričakovali, da bo ostala enaka in se ne bo spremenila, a se je seveda zgodilo prav to.

Zdaj je stara 15 let in stopa po svoji glasbeni poti. Foto: Instagram

"Živcira me, ker nisem več ista oseba. Ljudje hočejo, da bi bila takšna, kot sem bila prej, a sem drugačna. Hočem pokazati ljudem, da sem se spremenila, kar je v redu, saj se vsi spreminjajo. Bila sem na povodcu, a zdaj prevzemam nadzor," sporoča med drugim.

15-letnica je rožnato baletno krilce vrgla v kot in se odločila za bolj sproščen videz, a ostala zvesta svoji ljubezni do rapa.

Preberite tudi: