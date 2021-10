Saša Lendero je hudo bolna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska pevka Saša Lendero je na družbenem omrežju Facebook razkrila, da je že dva tedna hudo bolna. Simptomi bolezni, ki jih je naštela, se sicer skladajo s pogostimi simptomi bolezni covid-19, toda pevka je zapisala, da se je že trikrat samotestirala in da je bil rezultat testa vsakič negativen. Lenderova, sicer velika podpornica protestov proti PCT in epidemioloških ukrepov, pravi, da ima gripo, katere pojavnosti pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano letos še ni zabeležil.

"Res sem obležala in se že dobrih 14 dni borim s temperaturo, polnimi pljuči gnoja, glavobolom, (vmes sem bila tudi brez voha in okusa), ter hudo splošno utrujenostjo telesa. Vmes sem se, zaradi ostalih, tudi trikrat samotestirala in bila trikrat negativna," je v zadnji objavi na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook zapisala Saša Lendero.

Povišana temperatura, izguba vonja in okusa ter splošna utrujenost so sicer trije od štirih najpogostejših simptomov bolezni covid-19 (še eden je kašelj), toda slovenska pevka je na družbenem omrežju TikTok svojim sledilcem pojasnila, da naj bi bolehala za gripo.

Gripe Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v vzorcih, v katerih dokazujejo respiratorne viruse, letos sicer še ni zaznal, so razkrili v četrtkovi objavi na Twitterju:

Že od avgusta opažamo za ta čas nenavadno visok delež vzorcev, v katerih dokažemo respiratorne viruse.

Največ obolenj dihal je med otroki in mladostniki. Odprte šole in javno življenje omogočajo virusom dobro širjenje. Virusov gripe še nismo dokazali.https://t.co/Y8T5XKsQHY — NLZOH (@NLZOH_si) September 30, 2021

Saša Lendero sicer velja za veliko podpornico boja proti epidemiološkim ukrepom in protestov proti pogoju PCT, ki so potekali zadnjih nekaj sred. Prvega se je udeležila tudi sama in zbranim na shodu zapela slovensko himno.

Za gripo oziroma virozo sta v zadnjem času zboleli še dve znani podpornici sredini protestov: Andreja Brozović, žena pevca Wernerja Brozovića, in pevka Špela Grošelj.