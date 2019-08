S.A.R.S. se vračajo z novim albumom

S.A.R.S. se v Kurzshluss vračajo 24. novembra, ko bodo predstavili skladbe z novega albuma Glava.

S.A.R.S. se v Kurzshluss vračajo po treh letih, tokrat v širši zasedbi. "Ko smo nazadnje nastopali na Kurzschlussu je bilo fantastično. To je bil pravzaprav eden boljših nastopov v Ljubljani. Ko smo ponovno dobili povabilo, smo se odločili, da pripravimo nekaj drugačnega." Obeta se torej drugačen nastop, ki bo slovenskemu občinstvu pokazal še drugačno plat zasedbe, ki se bo na našem odru predstavila še v večji zasedbi. Repertoar na koncertu bo nov, saj bodo predstavili skladbe z novega albuma Glava.

Oglejte si celoten intervju z Željkom Kovačevićem:

Ključ do uspeha: raznovrstnost

Že več kot desetletje so del t. i. nove srbske scene, ki jo krojijo s prepoznavno mešanico raznovrstnih glasbenih žanrov, od pop rocka, reggaeja, bluesa, jazza do hip hopa, v katere izvirno vpletajo tudi etno ritme. Gre za spontano kreativnost, saj se že od samih začetkov nočejo žanrsko omejevati. "Še dandanes ustvarjamo glasbo tako, kot jo čutimo, ter ta proces doživljamo kot igro. Menim, da je to tudi najboljši recept za uspeh," nam je zaupal Željko. Člani skupine izhajajo iz različnih glasbenih svetov, zato ni nič čudnega, da fuzija v glasbi ni edini cilj, za katerega si prizadevajo.

Tudi raznolikost značajev in navad v tako veliki zasedbi je kar velik izziv. "Na odru nas je sedem. To je ekipa, ki v kombiju redno potuje po območju nekdanje Jugoslavije in tudi širšem območju, družbo nam delata še tonski mojster Lale in voznik Šone. Devet nas je, zato je logično, da si karakterno nismo podobni, prej smo precej različni. Prav tako tudi glasbene zvrsti, ki jih poslušamo. Ampak vseeno se razumemo, tolerantni smo drug do drugega, kar je pomembno. Tudi zato obstajamo že tako dolgo."

Kljub razlikam pa jih zagotovo najbolj povezuje ena skupna točka – globoka povezanost z lastno kulturo, kjer prepoznavni etno ritmi vedno najdejo pot pri ustvarjanju novih skladb. "Ne moremo brez stika z melosom, ki nas obkroža in definira tako Srbijo kot širšo regijo. Želeli ali ne se nam je to podzavestno vtisnilo v male možgane in nekje v interpretaciji se to mora poznati, kakršnakoli že je in ne glede na to, pod kateri žanr spada. Ne želimo bežati od tega. Marsikdo se zgraža nad ljudsko glasbo, etno zvoki folka in podobnega, ker to povezujejo z nekimi glasbenimi grozotami. Turbofolk devetdesetih ali pa novi trap folk, ki je trenutno aktualen, kar me ne čudi. Vendar neki izvirni folk, ne glede na to, ali je slovenski, srbski ali katerikoli drugi, nosi čustva, ki niso kar tako zaživele med ljudmi, kar je treba spoštovati. Seveda se za to ne odločamo vedno, vendar ko se, vedno pazimo, da to ne deluje ceneno ali obrabljeno. Da, ceneno je najbolj blaga beseda. Vedno, ko poskušamo vključiti etno ritme v svojo glasbo, se trudimo, da to deluje okusno, skrbno odmerjeno in nevsiljivo."

Kako bo razširjena zasedba S.A.R.S. zvenela na odru Kurzschlussa, preverite 24. novembra. Zagotovite si vstopnice že danes.

