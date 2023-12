Razprodan Kino Šiška prepeval Kreslinove uspešnice #foto

Na odru Kina Šiške se je zvrstilo skoraj petdeset glasbenikov, zbranih v najrazličnejših zasedbah večinoma mlajše generacije, ki so predstavili Kreslinove skladbe v novih preoblekah in zvrsteh, vse od rapa, r'n'b in kantavtorstva, funka, americane, etna pa do indie rocka.

Več v spodnji fotogaleriji (foto: Mediaspeed):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 Lado Bizovičar 4 / 16 Batista Cadillac, Urban Lutman 5 / 16 Marina Martensson 6 / 16 Masayah 7 / 16 8 / 16 Jure Longyka 9 / 16 Kokosy, Boris Kokalj 10 / 16 Žan Hauptman 11 / 16 12 / 16 Tomaž Hostnik 13 / 16 Kokosy, Anže Lajevec 14 / 16 Dan D, Tomislav Jovanović - Tokac 15 / 16 16 / 16

Na odru se jim je v nekaj točkah pridružil tudi Vlado Kreslin. Novi skladbi Hej, muzikanti in Moja draga se rada slika z njegovega pred kratkim izdanega albuma so poslušalci lahko prvič slišali v živo. Z Batisto Cadillac je Kreslin zaigral tudi njihovo skladbo Neviden, ameriški glasbenik Chris Eckman pa je z Jano Beltran poleg nove priredbe izvedel prepesnitev Tiste črne kitare, ki jo je Kreslin pred več kot dvajsetimi leti posnel s skupino The Walkabouts.

"Dokler svojo skladbo izvajaš sam, nisi objektiven"

V Kinu Šiška so med drugim nastopili Kokosy z Ena pesem, Jardier z Nekega jutra, ko se zdani, Skova in Skovani s Tista črna kitara, Tomaž Hostnik s Cesto, Ethnotrip z Joužekom, Leopold I in Drügi s Tista zakartana ura, Vlado Kreslin, Leopold I in Drügi z Moja draga se rada slika, Chris Eckman in Jana Beltran s Tam na koncu drevoreda, Chris Eckman in Jana Beltran s That Black Guitar, Hauptman z Dokler se srce ne ustavi, Masayah z Z Goričkega v Piran, Marina Martensson z Reka, Batista Cadillac s Še je čas, Batista Cadillac in Vlado Kreslin z Neviden, Dan D z Dekle moje, Lado Bizovičar z Dan neskončnih sanj, Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Masayah, Marino Martensson in Ajdino Kreslin s Hej, muzikanti ter Vlado Kreslin z Batisto Cadillac in Tokacem s Tisoč let.

Foto: Mediaspeed

"Ko slišiš svojo skladbo v priredbi nekoga drugega, je to potrditev, da to nekaj je. Dokler jo izvajaš sam, nisi objektiven. Šele ko jo za svojo vzame nekdo drug, ko v njej najde sebe in sebe da vanjo, takrat veš, da je to zares – skladba. Čisto vsaka priredba, ki jo kdo naredi, je meni super," je o nastopih za MMC povedal Vlado Kreslin.

"To pa mi pomeni še več kot tisto, kar smo omenili prej. Če se mladi najdejo v tvojih pesmih, je to še več. Poleg tega so same odlične skupine in vse skupaj bo super zvenelo," je še pred koncertom za Siol.net o občutkih ob tem, da so mladi priredili njegove pesmi, spregovoril Kreslin.