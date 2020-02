Raper o Borisu Johnsonu: Naš premier je rasist #video

V ponedeljek zvečer so v Londonu podelili britanske glasbene nagrade brit. V dveh od najpomembnejših kategorij – za najboljšega debitanta in najboljšo pesem – je slavil Lewis Capaldi, ki je z nagrajeno skladbo Someone You Loved tudi nastopil. "To je bilo najboljše leto mojega življenja," je ob prevzemu nagrade za debitanta leta izjavil Capaldi in kar na odru nagnil steklenico vina.

Lewis Capaldi si je na odru privoščil požirek vina Buckfast, ki velja za priljubljeno pijačo škotskih huliganov. Foto: Getty Images

Najprestižnejšo nagrado, za album leta, je medtem odnesel raper Dave za album Psychodrama in s skladbo Black s tega albuma tudi nastopil, a jo je odrapal v nekoliko spremenjeni različici oziroma ji je dodal še nekaj verzov na račun britanskega premierja Borisa Johnsona in njegove vlade:

"Rasistično je, tudi če se ne zdi rasistično. Dejstvo je, da je naš premier resničen rasist. Pravijo 'bodite hvaležni, mi smo najmanj rasistični'. Jaz pravim, da so najmanj rasistični še vedno rasistični".

Nagrado za album leta mu je izročila Billie Eilish, ki je na britih prvič v živo izvedla No Time To Die, naslovno pesem novega filma o Jamesu Bondu, bila pa je tudi ena od nagrajenk – razglasili so jo za najboljšo mednarodno glasbenico.

"V zadnjem času sem bila deležna precej sovraštva," je izjavila ob prejemu nagrade, "ko pa sem zdaj na odru videla vse vas, kako se mi smehljate, so me obšle solze."

Foto: Getty Images

