Prvič po letu 2016 je Britney izdala novo pesem

Na spletnih platformah je premiero doživela pesem Hold Me Closer, ki jo je Britney Spears posnela z Eltonom Johnom. Skladba je sicer pred dnevi že neuradno pricurljala na splet, nato pa je tudi Elton John objavil posnetek, na katerem jo je predpremierno zapel v restavraciji na francoski rivieri.

Skladba je pravzaprav nova različica uspešnice Eltona Johna Tiny Dancer iz leta 1992, v njej pa se pojavijo tudi deli še ene njegove skladbe, manj znane The One iz leta 1992.

"Moja prva pesem po šestih letih! Presneto 'kul' je, da jo pojem z enim največjih mož našega časa," je pred izidom pesmi na Twitterju zapisala Britney, "preplavljajo me čustva, to je zame res velika stvar."

Umaknila se je z Instagrama: "Trudim se biti boljša oseba"

40-letnica je pred izidom skladbe dezaktivirala svoj profil na Instagramu, na katerem je bila sicer zelo aktivna, na Twitterju pa je ob tem zapisala: "Vsak dan je nepopisan list, trudim se biti boljša oseba in početi to, kar me osrečuje. Da, danes sem se odločila za srečo."

"Po težko dobljeni bitki, v kateri nam je uspelo ukiniti skrbništvo njenega očeta, so me ljudje zasuli z vprašanji, kaj bo zdaj Britney počela," pa je ob izidu skladbe za Page Six povedal pevkin odvetnik Mathew Rosengart. "Moj odgovor je bil preprost: 'Prvič v 13 letih je to odvisno le od ene osebe: Britney."'

"Nihče ne bi smel biti presenečen, da je že ta njen prvi korak takojšnja uspešnica," je še dejal. "Vedno sem govoril, da je Britney sijajna izvajalka in ikonična osebnost. Veliko je prestala, in ne glede na to, kaj bo počela v prihodnje, sem nanjo izjemno ponosen."

