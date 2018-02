Prihaja eno najaktualnejših imen svetovne glasbene scene

Foto: Kino Šiška

Dremava, kar malce hipnotična glasba s kančkom ležerne tesnobe, ki jo izvaja Londončan Ghostpoet z raskavim baritonom, nas bo v nedeljo, 25. februarja, prepričala, zakaj je prav on eden najaktualnejših imen svetovne glasbene scene.

Ghostpoet, ki ima v svoji diskografiji že štiri albume – zadnjega Dark Days + Canapés je izdal avgusta lani –, je bil kar dvakrat nominiran za glasbeno nagrado mercury, in sicer za albuma Peanut Butter Blues & Melancholy Jam (2011) in Shedding Skin (2015). Vsi njegovi albumi so kritiki in poslušalci sprejeli zelo pozitivno.

V Ljubljano prihaja prvič in če bi ga opisali kot hip-hop, trip-hop, alt-rock ali indie-rock izvajalca, mogoče celo raperja, bi se močno ušteli. Njegova glasba je izven vseh žanrov, vsak album ustvari glede na trenutno razpoloženje. Vsekakor pa ne skopari s kritiko širšega družbenega vzdušja.

Foto: Getty Images

Začel je kot sodelavec izvajalcev, kot so Massive Attack, The Streets in Micachu. V svoji glasbi še naprej neguje estetiko svojih preteklih sodelavcev, jo pa vedno prefinjeno oplemeniti s svojimi pronicljivimi pesniškimi opažanji, ravno toliko, da je ne moremo označiti za povsem lahkotno.

Prvi singel z zadnjega albuma Dark Days + Canapés, ki je izšel avgusta lani pri založbi Play It Again Sam, je Immigrant Boogie. "Gre za prvoosebno pripoved o napornem prečkanju državnih meja, ki nagovarja vse, ki so se izražali dvome ob prihodu beguncev, kaj bi sami storili v podobnem primeru," je o singlu povedal Ghostpoet.

"Igral bi tudi za sendvič s sirom in čebulo"

35-letni Londončan nigerijskega in karibskega porekla Obaro Ejimiwe z umetniškim imenom Ghostpoet je pesnik in pevec, ki se je v mladosti navduševal nad glasbeniki, kot so Nick Cave and the Bad Seeds, Interpol, Joy Division in The Cure.

Leta 2004 je diplomiral iz medijske produkcije na univerzi Coventry. Potem je delal v klicnem centru ter občasno pomagal staršem v njihovem nepremičninskem podjetju.

Junija 2010 je izdal svoj prvi EP The Sound of Strangers, ki ga je približal občinstvu na visokih položajih v glasbeni industriji. Tudi po izidu albuma je še devet mesecev delal v pisarni. "Nisem hotel nedelati."

Zase pravi, da je skromen. "Potrebujem le toliko, da plačam položnice, nahranim psa in poskrbim za svojo gospo. Igral bi tudi za sendvič s sirom in čebulo. Vse, kar človek potrebuje, je to, da ostane srečen, le tako shajamo," je povedal v intervjuju za Independent.