Preprost vodnik za nakup tvoje pr(a)ve kitare

Oglasno sporočilo

Dragi (bodoči) kitarist! Glede na to, da si pristal na tem članku, te verjetno mučijo naslednje stvari:

Rad bi igral kitaro.

Ne veš, katera je prava zate.

Vse informacije na spletu so preveč zapletene in te pustijo zmedenega (in obupanega).

Res je. Obstaja več različnih tipov kitar, vsak ima svoje prednosti in slabosti, je mišljen za določeno zvrst glasbe in tako naprej.

Težava je, ker večina kitaristov tega preprosto ne zna razložiti začetnikom. Njihova razlaga je pogosto prepletena z eno goro odvečnih informacij in strokovnih izrazov, ki jih, roko na srce, večina ljudi ne razume.

Včasih morda dobiš občutek, da je ta celotni kitarski svet preveč zapleten zate.

To se ne dogaja le tebi!

Ime mi je Nejc in sem prodajni svetovalec v trgovinah Music Max. Vsak dan se srečujem z ljudmi, ki so željni igranja kitare in hkrati ne vedo natančno, kaj potrebujejo. Večina jih v trgovino stopi že na pol obupana, saj jih je raziskovanje možnosti po spletu popolnoma izčrpalo.

Tako kot ti tudi oni za to niso krivi sami!

Informacij je enostavno preveč, da bi se lahko z lahkoto prebil do bistva. Sploh zato, ker večina kitaristov pozablja, kako je biti povsem nov v tem "športu" in ti stvari ne razloži na tebi prijazen način.

Odločil sem se, da temu naredim konec zaradi enega preprostega razloga: Nakup kitare je nekaj magičnega in vsem kitaristom ostane v spominu.

Da bo ta spomin kar najbolj prijeten, pa sem zate pripravil tale preprosti vodnik za nakup tvoje pr(a)ve kitare. In ne, ne bom uporabljal nekih strokovnih izrazov, temveč se bova kar "po domače" prebila do najprimernejše kitare zate.

Vse, kar moraš poznati, so odgovori na spodnjih 5 vprašanj, pa boš kar najhitreje držal svojo "lepotico" v rokah in iz nje izvabljal svoje prve melodije.

Serviser Tomaž Šinko svetuje v trgovini Music Max.

1. KJE SE BOŠ UČIL?

Gre za najosnovnejše vprašanje, katerega odgovor bo narekoval vse, kar sledi. Tipa kitare enostavno ne moreš izbrati, ne da bi si odgovoril na to vprašanje.

Da narediva stvar malce bolj preprosto, obstajajo trije možni odgovori. Se boš kitare učil:

Sam?

Pri zasebnem učitelju?

V glasbeni šoli?

Če si izbral odgovor številka 3, potem je klasična kitara edina izbira zate. V glasbeni šoli namreč učijo izključno klasično kitaro. V primeru, da si tudi ti v takšni situaciji, lahko 2. vprašanje preskočiš, 3. preletiš (saj bo pomemben za tvoje nadaljnje glasbeno udejstvovanje) in nadaljuješ s četrtim.

Če se boš učil sam ali pri zasebnem učitelju, pa imaš poleg klasične še dve glavni opciji. Katera je pravšnja zate, pa bo odvisna od tvojega odgovora na naslednje vprašanje.

2. KATERO ZVRST GLASBE BI RAD IGRAL?

Različne zvrsti glasbe zahtevajo različne tipe kitar. Sicer bova o tipih govorila pri naslednjem vprašanju, a toliko, da veš: Obstajajo trije glavni tipi kitar. To so klasična, akustična in električna kitara. Za zdaj je to vse, kar moraš vedeti.

Nazaj k zvrsti glasbe. Če si želiš igrati klasično glasbo ali kakšen flamenko, je klasična kitara zate najboljša izbira. V primeru, da si želiš brenkati akorde, prepevati s prijatelji ali spremljati kakšno drugo glasbilo, je akustična kitara kot nalašč zate.

Če pa si bolj divje narave in te privlačita rock and roll in heavy metal, ali pa se najdeš v jazzu in bluesu, je električna kitara odgovor, ki ga iščeš.

Mogoče sem te s temi številnimi zvrstmi malce zbegal, zato je tu še en preprost, bonus nasvet. Vprašaj se, kdo od kitaristov te pritegne, in izberi podobno kitaro. Če obožuješ Slasha, tistega skodranca iz Guns N' Roses, potem bo zate električna kitara. Akustična kitara pa je na primer kot nalašč za oboževalce Eda Sheerana.

3. KATERI TIP KITARE JE PRAVI ZATE?

Vem, na to vprašanje sva že odgovorila zgoraj, a vseeno je ta del vodnika izjemnega pomena. Tu ti bom namreč na enostaven način predstavil razlike med tremi glavnimi tipi kitar (klasično, akustično in električno).

Zakaj je to tako pomembno? Ker večina kitaristov pogosto na koncu igra na vsaj na dva tipa. Če pa vprašaš znane kitariste, ki se pogosto oglasijo v naši trgovini (Vlatko Stefanovski, Primož Grašič, Coto …), imajo doma vse tri tipe kitar. Skratka - razlike med njimi je dobro poznati, zato sem ti jih pripravil v preprosti grafiki spodaj:

4. KOLIKO SI PRIPRAVLJEN VLOŽITI V SVOJO KITARO?

Poglej, v Music Maxu najdeš dejansko na stotine kitar, ki stanejo nekje med 4.153 in 65 evri.

A preden nadaljujeva, ti moram nekaj zaupati. Najdražje kitare včasih niso najboljše, saj pogosto plačaš tudi znano blagovno znamko ali pa ime priznanega kitarista, ki ga kitara nosi.

Po drugi strani tudi poceni glasbila niso tako nedolžna. Učenje na nizkocenovni kitari je za začetnika dosti bolj težavno (včasih celo boleče), kot če bi se učil na neki malce dražji kitari. Čeprav se ti uspe naučiti kakšno pesem, pa se na poceni kitari ne bo slišala tako dobro.

Velikokrat se tudi zgodi, da ljudje na koncu ne privarčujejo kaj dosti, saj morajo čez kako leto kitaro že menjati (saj jo z znanjem "prerastejo").

Skratka - odgovor, ki ga iščeš, je kitara, ki ima odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Takšne kitare pa ne najdeš zlahka. Da ti delo poenostavim, sem ti spodaj pripravil najboljše izbire za začetnike, in to za vsak tip kitare.

Razmerje med kakovostjo in ceno je pri teh kitarah odlično, saj ne plačuješ imena blagovne znamke, ampak dejansko kakovost instrumenta.

Če si želiš igrati klasično kitaro, je najugodnejša rešitev zate Flight C-120N set, ki vključuje vse, kar potrebuješ za ljubiteljsko igranje (ali dva razreda glasbene šole). Če pa bi rad "največ glasbe za svoj denar", pa bo tale španska klasična kitara Alhambra Z-Nature najprimernejša. Klasične kitare, narejene v Španiji, so namreč najbolj cenjene na svetu.

Tudi akustično kitaro lahko dobiš v kompletu z vsem potrebnim za nizko ceno. Tak primer je tale Flight F-230 set. Najboljša izbira za začetnike pa je tale LAG T70D, ki je še za nameček odlično videti.

Možnosti pri električnih kitarah je več. Tule sem ti pripravil tri, ki so odlične za učenje, pa ne bodo izpraznile tvoje denarnice. Izberi si obliko, ki ti je najbolj všeč, in začni "nažigati": Flight EST-11, Flight EIB-10 in Flight ELP10.

5. KAM SE TI NAJBOLJ IZPLAČA PO SVOJO "IZBRANKO"?

Odgovor na to vprašanje se najprej začne z izbiro tipa prodajalne, in sicer lahko svojo kitaro kupiš v fizični trgovini ali prek spleta. Seveda imata oba načina svoje prednosti (in slabosti), zato se mi zdi pošteno, da ti jih na hitro razložim.

Spletni nakup kitare odlikuje dejstvo, da je hiter, enostaven, ga lahko opraviš iz naslanjača in pogosto dobiš tudi malce nižjo ceno. Velik problem pa je, da instrumenta pred nakupom ne vidiš, ne primeš v roke in ga ne pregledaš za morebitne napake.

Pogosto k nam pridejo ljudje, ki so kitaro naročili iz tujine, ker je bila cena malce boljša kot v Sloveniji. Pogosto pa kupijo "mačka v žaklju", saj kitara ni takšna, kot se je zdela na spletni strani, ali pa ima kakšno okvaro, ki je servis prvotnega ponudnika ne pokriva.

Drugi način je nakup v fizični prodajalni. Slabost je sicer, da se moraš v trgovini dejansko oglasiti, vzame malce več časa in je pogosto cena za kakšen odstotek višja kot na spletu. Vsekakor pa prednosti odtehtajo slabosti, še posebej, ko pride do nakupa prve kitare.

V fizični trgovini lahko namreč kitaro primeš v roko in začutiš, ali ti ustreza. To je sveto pravilo, še posebej za akustične kitare, saj je popolnoma vsaka izmed njih zgodba zase.

Prav tako lahko kitaro v živo pregledaš in kar je najpomembnejše: dobiš strokovno svetovanje ob izbiri. Takšen instrument ima garancijo in zagotovljen servis ob morebitni okvari.

Menim, da je spletno nakupovanje odlično, a prvo kitaro je bolje kupiti v fizični prodajalni. Predlagal bi ti, da obiščeš eno izmed naših trgovin Music Max. Ampak zakaj? Lahko bi rekel, da imamo najširšo ponudbo kitar v Sloveniji, tri fizične trgovine (Ljubljana, Maribor in Celje) in pregledno spletno trgovino. V nobenem primeru ti ne bi lagal, a najpomembnejši razlog se skriva nekje drugje. Naša glavna prednost je, da tebe in tvoje želje postavljamo na prvo mesto. Prave kitare namreč ni. Obstaja le takšna, ki je najprimernejša za tvojo situacijo. Ko se oglasiš pri nas, se ti posvetimo individualno in ti na podlagi tvojih želja pomagamo pri izbiri kitare. Čeprav se za obisk naših prodajaln ne odločiš, pa verjamem, da ti bo zgornji vodnik za nakup prve kitare v izredno pomoč. Na uspešno brenkanje, Nejc Grahek, prodajni svetovalec v trgovinah Music Max. P. S. Ob koncu pisanja tega članka sem ugotovil, da bi si vsak, ki ga prebere, zaslužil nekakšno nagrado. Šel sem do našega direktorja Bogdana in mi ga je po vztrajni debati le uspelo prepričati o naslednjem: Če prideš v eno izmed naših prodajaln (naslove najdeš tuka j ) in poveš, da si prebral ta članek, ti bomo pri nakupu tvoje kitare podarili 10-odstotni popust. Tako se bo tvoje popotovanje v svet glasbe začelo kar najlepše.

