Popzvezdnica v Dalmaciji: Tukaj so vsi videti kot moji bratje in sestre

Novozelandska pevka Lorde je pretekli konec tedna dvakrat nastopila v Šibeniku in v čustvenem nagovoru občinstvu povedala, da si je že dolgo želela priti na Hrvaško, saj od tam izvira njena mama.

Pevka Lorde, Novozelandka hrvaških korenin, je v soboto in nedeljo nastopila v Šibeniku. Na Hrvaškem so njen prihod težko pričakovali, oba koncerta so ob najavi lani poleti nemudoma razprodali, prvega v pičlih treh sekundah, drugega v nekaj minutah.

"Na ta dan sem čakala več kot dve leti," je Lorde v soboto pozdravila občinstvo, "ko smo sestavljali turnejo, sem zahtevala, da se ustavimo v obeh državah, iz katerih izvira moja družina, na Hrvaškem in Irskem. Ne morem ubesediti, kako vznemirjena sem, da sem nocoj tukaj."

Med koncertom so jo presenetili z ognjemetom:

"V Šibeniku sem preživela čudovit dan, tukaj so vsi videti kot moji bratje in sestre," je po poročanju portala ŠibenikIN dejala pevka, ki sta jo v občinstvu spremljala tudi oče Vic O'Connor in mama Sonja Yelich, ki izvira iz Dalmacije. Po njej ima Lorde ob novozelandskem tudi hrvaško državljanstvo.

Pevko, katere polno ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, je med zvezde izstrelila pesem Royals, ki jo je izdala pri le 17 letih. Od takrat je osvojila že več grammyjev in vrsto drugih nagrad.

