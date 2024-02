Po dolgih 17 letih je objavil novo pesem

Legendarni ameriški glasbenik, znan po uspešnicah Piano Man, Uptown Girl in We Didn‘t Start the Fire, se je po dolgem premoru vrnil z novim glasbenim izdelkom.

Ameriški pevec, tekstopisec in pianist Billy Joel je objavil prvo novo skladbo po 17 letih. Balado Turn The Lights Back On je objavil v četrtek, potem ko je konec januarja namignil, da prihaja nekaj novega.

Skladba, ki jo je 74-letni Joel ustvaril z zvezdniškim producentom Freddyjem Wexlerjem, je nežna ljubezenska balada, obenem pa sporočilo glasbenikovim oboževalcem, ki so na njegov novi izdelek čakali vse od leta 2007, ko je objavil skladbo All My Life.

"Zamujam, a sem zdaj tukaj," v novi skladbi poje Joel: "Sem predolgo čakal na to, da prižgem luči?"

Joel je svoj zadnji studijski album River of Dreams izdal leta 1993. "Imam ogromno glasbe, ki je ni še nihče slišal in je morda tudi ne bo, če se ne odločim, da bom z njo nekaj storil," je leta 2019 dejal za revijo Rolling Stone: "Pomemben mi je predvsem ustvarjalni proces, ne pa uvrstitve na lestvice in prodaja albumov. Ves čas se učim, to se nikoli ne konča. Pri ustvarjanju je krasno to, da se vsakič naučiš nekaj novega."

