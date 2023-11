Po Beatlih bodo oživili še Edith Piaf

Da bi poustvarili Edith Piaf, bodo ustvarjalci filma umetni inteligenci posredovali na stotine glasovnih in slikovnih posnetkov, med katerimi so nekateri stari več kot 80 let. Tako bodo poustvarili njen edinstven slog ter na tak način še "povečali pristnost in čustveni učinek njene zgodbe". Izvirne posnetke bodo uporabili za njene največje uspešnice.

90-minutni film se bo dogajal med Parizom in New Yorkom ter med letoma 1920 in 1960. Zgodbo z do zdaj neznanimi "vidiki njenega življenja" bo pripovedoval s pomočjo umetne inteligence ustvarjen pevkin glas.

Edith Piaf leta 1962 Foto: Guliverimage

Napoved "inovativnega in revolucionarnega tehnološkega projekta, ki uporablja umetno inteligenco za ponovno ustvarjanje njenega glasu in podobe", se je zgodila 60 let po smrti slavne pevke, sledi pa tudi uspehu najnovejše izdaje pesmi nekdanje angleške glasbene skupine Beatles Now And Then, ki je prav tako nastala s pomočjo umetne inteligence in se je v Veliki Britaniji že zavihtela na prvo mesto lestvice singlov. To je prvi singel skupine Beatles na tem mestu po 54 letih.

S pomočjo umetne inteligence je ustvarjalcem uspelo izolirati vokal pokojnega Johna Lennona s kasete, ki jo je posnel leta 1978, dve leti pred umorom. Oba še živa člana skupine Beatles, 81-letni Paul McCartney in 83-letni Ringo Starr, sta nato pesem Now And Then končala. V pesem so vključili tudi kitarski del že pokojnega Georgea Harrisona, ki so ga posneli leta 1995.