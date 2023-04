Jan Plestenjak je zakorakal v šesto desetletje življenja, za pesem, ki je nastala po enem izmed njegovih najtežjih obdobij v življenju, pa je posnel videospot. Režiser Mitja Božič je v njem tudi zaigral. Skladbo je tudi tokrat v celoti napisal Jan sam, pri produkciji pa je sodeloval s svojimi glasbenimi prijatelji.

"Pesem govori o tem, kako je treba ljubezen, življenje izpiti do zadnje kaplje. Vse, kar nam nudi. Vse najlepše stvari. Ne se bati, ne moreš nenehno biti le 'ziheraš'. Tudi če si kdaj ranjen, je vredno imeti brazgotino, zato da imaš življenje, polno okusov in barv," je o novi pesmi povedal Jan Plestenjak.

Videospot za novo pesem Do zadnje kaplje si lahko ogledate tukaj:

Plestenjak v spotu s srbsko manekenko in drznimi avtomobilskimi manevri

Videospot, njegov že 52., so posneli na treh lokacijah, v dvorcu Gredič, vinski kleti Medot Wines in Sežani, kjer so zaradi zahtevnosti kadrov za nekaj časa zaprli tudi tamkajšnjo cesto. V nekaj kadrih videospota se je pojavila tudi srbska manekenka Ana Kostić. "Želeli smo prikazati milino in eleganco ženske, ne le njen seksapil. Ana ima vse to in zato sem jo tudi izbral. Morda je razlog, da je v svojih tridesetih in tako lažje pokaže tudi druge nianse," je povedal Plestenjak in dodal, da je bilo snemanje zaradi njene profesionalnosti lažje.

Foto: Alan Bučar

V videoprizorih sta vlogo drugega para odigrala Domen Mihelič in Nika Kar, ki sta tudi cestno dirkala, za volan dirkalnega avta pa je sedel tudi režiser.

Foto: Erazem Gliha