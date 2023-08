Pevka skupine Abba se znova podaja na samostojno pot

Dve leti po vrnitvi kultne švedske skupine Abba na glasbeno sceno z novim albumom se pevka Agnetha Faltskog predstavlja z novo skladbo, s katero se spet podaja na samostojno pot. Singel z naslovom Where Do We Go From Here je bil premierno predstavljen v četrtek na radiu BBC Radio 2.

Umetnica je na novo skladbo namignila že prejšnji teden z objavo na svojem profilu na Instagramu, v kateri je brez dodatnih pojasnil zapisala le "Where Do We Go From Here?" (Kam gremo zdaj od tu?).

Agnetha Faltskog posnela že več solo albumov

Medtem ko je Abba potrebovala skoraj 40 let, da se je po razpadu skupine v začetku 80. let preteklega stoletja vrnila z novim albumom, je Agnetha Faltskog od takrat posnela že več solo albumov, zadnji, A, je izšel leta 2013, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Skupino Abba je med svetovne zvezde izstrelila zmaga na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 1974 s skladbo Waterloo. Skupina se je že leta 1982, leto dni po izidu albuma The Visitors, razšla. Kljub razpadu so s svojimi zimzelenimi uspešnicami vse do danes ohranili zvesto bazo oboževalcev. Skupina je v pol stoletja prodala več kot 400 milijonov albumov. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami so Dancing Queen, The Winner Takes It All in Take a Chance on Me.

Prihodnje leto bo minilo pol stoletja, odkar je Abba slavila na evrovizijskem tekmovanju, ki ga bo tokrat gostila Švedska. Moški del skupine – Björn Ulvaeus in Benny Andersson – je za britanski BBC nedavno izključil možnost, da bi skupina ponovno združena stala na evrovizijskem odru.

Skupino Abba je med svetovne zvezde izstrelila zmaga na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 1974, ko so se predstavili s skladbo Waterloo. Foto: Guliverimage

