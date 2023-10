Pevka bo dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Nekdanja pevka skupine No Doubt Gwen Stefani in country pevec sta se spoznala ob snemanju ameriške oddaje The Voice in se poročila leta 2021 na Sheltonovem posestvu v ameriški zvezni državi Oklahoma. Stefanijeva ima tri sinove iz prejšnjega zakona z rock glasbenikom Gavinom Rossdalom.

Zaslovela je v 90. letih preteklega stoletja kot pevka rock skupine No Doubt. Leta 2004 je dobitnica nagrade grammy izdala svoj prvi samostojni album Love. Angel. Music. Baby., ki je doživel mednarodni uspeh.

Skupaj z možem je posnela pesmi, kot sta Nobody But You in Happy Anywhere.

