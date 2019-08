Pevec se poslavlja z odrov. Razlog: želi se družiti s svojimi mačkami

Britanski rdečelasi glasbenik Ed Sheeran je oznanil, da se po koncu dve leti trajajoče turneje Divide za leto in pol umika z glasbenih odrov in medijskega blišča. Novico je sporočil kar na svojem zadnjem koncertu v angleškem mestu Ipswich.

"Mogoče veste ali pa tudi ne. Na turneji Divide sem že dve leti in danes je zadnji dan celotnega dogajanja," s temi besedami je britanski glasbenik Ed Sheeran naslovil množico v angleškem mestu Ipswich, kjer je bil odigran zadnji koncert najuspešnejše turneje v zgodovini.

Čustven konec

Kot je še povedal, je zanj zaključek turneje grenko-sladek. "To je verjetno moj zadnji nastop za naslednjih 18 mesecev," je dejal in nadaljeval: "Preden sem stopil na oder, so mi povedali, da sem na turneji pel devetim milijonom oboževalcev po vsem svetu. To je največja turneja do zdaj. Danes je bil zelo čustven dan, pa ne samo zame, ampak tudi za ljudi v zaodrju."

Foto: Reuters

Konec turneje primerjal z ljubezenskim razhodom

Zaključek turneje je primerjal kar z razhodom "z dekletom, s katerim sta bila v zvezi več let". Ob enem je izrazil zavedanje, da je bila turneja res dolga in da je zdaj čas za zasluženi počitek, povzema stran Independent.

Foto: Reuters

Turneja Divide je tudi uradno postala najuspešnejša glasbena turneja vseh časov. Z 260 koncerti je prinesla za več kot 775 milijonov dolarjev dobička (približno 698 milijonov evrov). Prodanih je bilo več kot 8,9 milijona vstopnic po vsem svetu.

Foto: Zajem zaslona: Teddysphotos Instagram

Seveda so se o novici, da se glasbenik za nekaj časa poslavlja z glasbene scene, razpisali vsi večji svetovni mediji, zaradi česar je kasneje bil primoran objaviti Instagram zgodbo, kjer je oboževalcem zagotovil, da ne gre v pokoj.