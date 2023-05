Parni valjak z novim pevcem prihaja v Slovenijo

Skupina Parni valjak je konec marca izdala skladbo Moja glava, moja pravila, prvo z novim pevcem Igorjem Drvenkarjem, ki je kot pevec nasledil legendarnega Akija Rahimovskega.

Drvenkar se je na nekaj koncertih že predstavil hrvaški publiki, zdaj ga bodo spoznali tudi Slovenci, ker Parni valjak ta konec tedna prihaja v Slovenijo – v petek bodo nastopili v ljubljanski Cvetličarni, v soboto pa na Štuku v Mariboru. Ob tem so sporočili, da na koncertu ne igrajo le nove glasbe, temveč njihov koncertni repertoar sestavljajo tudi največje uspešnice, kot so Jesen u meni, Ugasi me in Zastave.

"Gremo naprej, ker brez igranja ne vidimo smisla. Aki bo s svojim duhom vedno prisoten v nas, v Igorju pa smo prepoznali izvrstnega človeka, s katerim se podajamo v novo pustolovščino," so člani skupine dejali marca, ko so razkrili novega pevca.

Aki Rahimovski je umrl januarja lani v Novem mestu, kjer je živel s partnerico in hčerko. Bil je soustanovitelj skupine Parni valjak, s kolegoma Huseinom Hasanefendićem - Husom in Jurico Pađenom so jo ustanovili leta 1975 kot nekakšno "zagrebško različico" sarajevskih rokerjev Bijelo dugme.

