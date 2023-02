Organizator koncerta v Kijevu trdi, da Laibach lažejo: Od njih nismo zahtevali ničesar

Skupina Laibach je v ponedeljek sporočila, da zaradi polemik in kontroverznih odzivov odpovedujejo koncert v ukrajinski prestolnici Kijev, ki je bil napovedan 31. marca. Zapisali so, da so organizatorji od njih zahtevali, da dobesedno izjavijo, da so vsi Rusi slabi in da je vsa ruska umetnost ničvredna, v kar seveda niso privolili. Zdaj se je oglasil organizator koncerta, ki trdi, da gre za laž.

"Slovenski mediji širijo informacije, da je skupina Laibach zapisala, da so bili prisiljeni javno priznati, da so vsi Rusi slabi in da vsa ruska umetnost ni vredna nič, v kar niso privolili. To razglašamo za laž," je na svojem profilu na Facebooku zapisal organizator napovedanega koncerta Bel Etage Music Hall.

"Skupina potrjuje, da je bila odločitev o odpovedi koncerta pravilna"

"Skupina je ob odpovedi koncerta zapisala, da je za nas (organizatorje dogodka) strupeno vse, kar je rusko. Od njih nismo zahtevali ničesar. Še enkrat poudarjamo. Koncert je bil odpovedan, saj se je velik del občinstva zaradi njihovih razlogov za našo vojno kategorično izrekel proti prihodu skupine Laibach. Ta nesporazum je jasno viden v njihovih izjavah ob začetku vojne, ki jih najdemo na Facebooku," so poudarili. In dodali: "Skupina Laibach še naprej promovira protiukrajinske narative in s tem potrjuje, da je bila naša odločitev o odpovedi koncerta pravilna."

V komentarjih omenjene objave so zapisali še, da skupine v Kijev ni povabil organizator, ampak so sami poklicali in se povabili.

Oglasil se je tudi ukrajinski politolog, akademik in pisatelj Anton Volodimirovič Šehovcov, ki je zapisal, da kljub temu, da v njihovi glasbi in "političnih" podobah uživa, "se mi zdijo njihove osebne ideologije precej odvratne, zato jim nastopa v Ukrajini nikoli ne bi privoščil".

Skupina Laibach je bila ustanovljena leta 1980 v Trbovljah. Foto: Mediaspeed