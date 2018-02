Oliverju Dragojeviću nagrada za življenjsko delo

Oliver je eden največjih in najbolj cenjenih hrvaških glasbenikov. Foto: Matjaž Tavčar

Nagrado za življenjsko delo podeljujejo umetnikom, ki so s svojim znanjem in delom pustili globoko sled v hrvaški glasbi, piše na spletni strani porin.org. Oliver Dragojević, ob njem pa še pianistka Pavica Gvozdić ter avtor in pisatelj Jakša Fiamengo bodo nagrade prejeli na letošnji jubilejni, 25. podelitvi porinov, ki bo 23. marca v splitski Areni Spaladium.

Za Dragojevića so zapisali, da je v 50-letni glasbeni karieri objavil več kot 40 albumov ter da je nastopil na mnogo prestižnih koncertnih prizoriščih, kot so pariška Olympia, londonski Royal Albert Hall, newyorški Carnegie Hall in Opera House v Sydneyju. Spomnili so, da je lani v razprodani Areni v Zagrebu koncertno proslavil svoj 70. rojstni dan. Eden najbolj priljubljenih hrvaških pevcev je bil zaradi zahtevnega zdravljenja raka prisiljen odpovedati podobna koncerta v Splitu, ki sta bila napovedana decembra lani.

Foto: Mediaspeed

Gvozdićeva je cenjena hrvaška koncertna pianistka in profesorica na zagrebški glasbeni akademiji. Poučevala je tudi na univerzah in konservatorijih v Kanadi ter na Japonskem, Kubi in Portugalskem. Sodelovala je z najuglednejšimi svetovnimi orkestri in dirigenti, prejela je največje hrvaške nacionalne nagrade za umetniške dosežke.

Hrvaški akademik Fiamengo ima za seboj 16 knjig poezije, a je znan tudi kot avtor številnih besedil pesmi večinoma za dalmatinske klape, pop izvajalce in zbore. Med njegovimi uspešnicami so Nadalina, U prolazu, Piva klasa ispo' volta in Infiša san u te, ki so jih izvajali znani hrvaški glasbeniki, med drugimi tudi Dragojević.