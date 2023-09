Nino Ošlak: Obleka in glasba sta paket, na to vedno gledam kot na celoto

Od kod navdih za pesem, s katero ste slavili na Slovenski popevki? Kaj ste želeli z njo sporočiti?

Pesem je nastala ob klavirju. Ko sem jo pisal, sem razmišljal o tem, da želim z njo sporočiti nekaj neposrednega in zelo preprostega. Lahko je razumljena kot ljubezenska pesem, lahko pa se preslika tudi na prijateljske ali družinske odnose. Pesem govori tudi o globoki ljubezni, ki jo je težko opisati z besedami, to je lahko ljubezen do mame, dedka, babice, žene ali strica. Tudi zato sem namenoma izbral zelo preproste besede, da lahko pesem vsak, ki jo posluša, preslika v osebni pogled in se z njo poistoveti.

Vsak umetnik, ko piše glasbo, črpa tudi iz sebe, a pri tej pesmi dejansko ne gre za mojo zgodbo. Tudi sam sem bil zaljubljen, bil sem tudi nesrečno zaljubljen, a se me v ustvarjalnem smislu še bolj dotaknejo zgodbe ljudi, ki so mi blizu. Pred kratkim se je, na primer, moj dober prijatelj razšel z dekletom. Čeprav to ni bil navdih za to pesem, se me take stvari zelo dotaknejo. Zdi se mi, da je za umetnike zelo pomembno, da so senzibilni. Mi v resnici občinstvu prenesemo neke zgodbe. Če ljudje to začutijo, smo bili uspešni. To se je očitno zgodilo tudi zdaj na Slovenski popevki.

Akademsko izobraženi glasbenik Nino Ošlak se je prvič v 15-letni karieri znašel v vlogi tekmovalca. Foto: arhiv izvajalca

Ali se vam zdi, da je odrska podoba pomembna, ali ta kdaj prevlada nad pesmijo?

Vse skupaj je zelo pomembno. Čeprav sem se na Popevki zelo slabo počutil, saj sem bil pred tem deset dni prehlajen in se nekako nisem "sestavil" do sobote, je adrenalin naredil svoje. Stopiš na oder in opraviš, kot si si zamislil in kot ti dopuščajo zdravstvene okoliščine. Ne glede na vse se mi zdi tudi celostna podoba zelo pomembna, čeprav ljudje velikokrat rečejo, da nekdo namenja poudarek samo videzu in da glasba ni pomembna.

S tem se nikakor ne strinjam. Če pogledamo v preteklost, so tudi pred sto leti v operi poudarjali svojo podobo: prsi so nosili na pladnju, ženske so bile razgaljene, tudi moški so kazali svoje atribute. Obleka je bila vedno pomemben del odra, pa ne samo v operi, tudi že v antiki in teatru. Obleka je bila vedno sestavni del nastopa in vse skupaj z glasbo je paket, zato sam vedno na to gledam kot na celoto.

Čeprav se nisem počutil dobro, sem se pred nastopom nabil z energijo, s seboj sem imel odlične spremljevalne pevke in nekaj prijateljev ter ekipo, ki mi je dala moč in energijo. Ker sem glasbo in besedilo napisal sam, pri aranžmaju pa sodeloval s Patrikom Greblom, sem imel v mislih samo to, da moram dati svoje srce na plano. Pomembno je bilo samo, da vse skupaj predstavim srčno. Tak človek sem in to res delam iz velike ljubezni do glasbe, ne pa zaradi nazivov in finančnih nagrad.

Tukaj lahko poslušate zmagovalno skladbo Popevke z naslovom Med nama:

Je na tovrstnih festivalih med tekmovalci prisotno rivalstvo?

Veliko, veliko rivalstvo. Tu so tudi grozni pogledi (smeh, op. a.) Šalo na stran, sodelujoči smo bili zelo sproščeni. Popevka se mi zdi pomembna slovenska tradicija in pomembno je, da jo ohranjamo. Kultura je vedno pomemben del narodne identitete in Slovenska popevka ima tradicijo in težo, zato tja nisem šel tekmovat in zmagat. Šel sem uživat, opravit nastop in predstavit pesem. O zmagi in govoru po zmagi z ekipo nismo niti razmišljali, na pripravah smo se posvetili samo nastopu. Je pa vsekakor lepo, ko dobiš tako nagrado. Glede na to, da sam prihajam iz stroke, sem akademski glasbenik, mi še vedno največ pomeni, kar pove občinstvo. Recimo, da je občinstvo izbralo pesem, da se ga je dotaknila. Mislim, da je smisel glasbe to, da človeka premakne.

"Čas je tisti, ki pokaže, kaj bo ostalo." Foto: arhiv izvajalca

Katera je vaša najljubša pesem iz zlatih časov Slovenske popevke?

Zagotovo je to pesem Mlade oči, sicer pa je cel kup takih, recimo Zato sem noro te ljubila, Pegasto dekle. To so pesmi, ki imajo lahko žalostna besedila, včasih pa tudi šaljiva. Poudaril bi, da se vedno vračamo v stare čase Popevke, hkrati pa pozabljamo, da izbora v vmesnem obdobju ni bilo, ampak se je potem obudil. Velikokrat ljudje zato rečejo, da ni bilo nič dobrega in da se nič ne obdrži, a to ni res. Andrej Šifrer je na primer v novi dobi Popevke predstavil pesem Za prijatelje, ki je praktično ponarodela. V spominu mi je izpred let ostala zmaga Eve Boto s pesmijo Kaj je to življenje?, ki jo velikokrat izvajajo na porokah in ob drugih priložnostih. Tako da imamo tudi danes pesmi, ki bodo ostale, a čas je tisti, ki pokaže, kaj bo ostalo.

Kaj lahko od vas na ustvarjalnem področju pričakujemo v prihodnje?

Pred poletjem sem izdal singel z naslovom To je to. Gre za moj že dvajseti videospot in letos praznujem petnajst let kariere, za mano so tudi trije izdani albumi. Počasi pripravljam novo, četrto ploščo in ta zmaga na Popevki je po domače brca v tazadnjo oziroma motivacija za delo vnaprej, da se zmigam in začnem resneje posvečati tej plošči. Nekaj pesmi je že napisanih, nekaj je že posneto. Me pa v teh dneh čaka precej gostovanj, nastopov na različnih proslavah in snemanje videospota zmagovalne pesmi, ki bo izšel čez približno deset dni. V prihodnje nas torej čaka veliko nove glasbe.

Ukvarjate se tudi s sinhronizacijo animiranih filmov. Kateri lik je vaš najljubši?

To zdaj počnem zelo občasno, večinoma sem to delal v študentskih časih, ko sem študiral na Akademiji za glasbo. Najprej so me povabili, da pojem pesmi, ki so v risankah, kasneje pa sem delal tudi z liki. Posnel sem nekaj nadaljevanj risank in tudi nekaj celovečernih. A to vseeno ni moja profesionalna dejavnost, to jemljem bolj kot zabavo, saj se imamo na snemanjih res lepo in se velikokrat tudi nasmejmo.

Zelo sem se zabaval pri filmu Alvin in veverički, posneli smo več delov. Čeprav sem sam bolj suhe postave, sem dobil lik najbolj debelušne veverice, tako da se lik ni ravno skladal z mojo podobo. Tudi originalni avtorji risanke, ki so kasneje videli mojo fotografijo, so se ob njej muzali: "Joj, kje ste dobili tega suhca za tega debeluha (smeh, op. a.)?"