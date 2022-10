Našli do zdaj neznane fotografije mladih Beatlov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V javnost so prišle fotografije članov legendarne skupine The Beatles, ki so nastale ob samih začetkih njihove glasbene poti.

Tudi največji zvezdniki so bili nekoč neznani - na primer člani skupine The Beatles, ko so se šele začeli prebijati na glasbeno sceno z igranjem po klubih v rodnem Liverpoolu.

Takšne jih lahko vidimo na dveh do zdaj neznanih fotografijah, ki ju je pred kratkim odkrilo podjetje Tracks Ltd. To se ukvarja s preprodajo predmetov, povezanih s slavnimi glasbeniki.

Foto: Tracks Ltd./Cover Images

Fotografiji sta nastali med nastopom Beatlov v liverpoolskem Cavern Clubu poleti 1961, leto dni pred izidom njihovega debitantskega singla Love Me Do.

Na fotografijah lahko vidite Paula McCartneyja in Johna Lennona, kako pojeta ob kitaristu Georgeu Harrisonu in Petu Bestu, izvirnem bobnarju skupine, ki ga je pozneje nadomestil Ringo Starr.

Foto: Tracks Ltd./Cover Images

20-letni John, 19-letna Paul in Pete ter 18-letni John so se ob nastanku te fotografije ravno vrnili z nastopov v Nemčiji, niso pa še imeli značilnih "bitlskih" pričesk, po katerih so bili pozneje tako prepoznavni.

"Tri mesece po tej fotografiji sta John in Paul šla v Pariz ter se vrnila s to pričesko," je pojasnil strokovnjak za zgodovino Beatlov Mark Lewisohn, "kmalu zatem jih je videl igrati Brian Epstein, se jim ponudil za menedžerja in jih poslal na pot, ki je spremenila naš svet."

