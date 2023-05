Največji festival retro glasbe v Opatiji

Oglasno sporočilo

Legendarni The Beatles, Depeche Mode in David Bowie v izvedbi najboljših hrvaških skupin, vrhunski glasbeniki na približno desetih prizoriščih v mestu in zabava do zore pod vedrim nebom in največjo disko kroglo bodo zaznamovali letošnjo izvedbo prireditve RetrOpatija, ko bo mesto v treh dneh preživelo zlato obdobje glasbe: od svingovskih dvajsetih do norih sedemdesetih...

Foto: HTZ

Natupirajte si lase, pristrizite si brke in uredite si "bundesligo" z briljantino, iz omare izvlecite najboljše kavbojke na trapez, havajske srajce in obleke "na volančke", pobrišite prah s plesnih čevljev in znova vadite koreografijo za "vročico sobotne noči", saj se zadnji teden junija vrača najbolj nora retro zabava na tem območju, nam sporočajo iz Turistične skupnosti mesta Opatija, ki letos od 22. do 24. junija organizira RetrOpatijo, priljubljeno prireditev glasbenih in modnih nostalgikov, a tudi vseh ljubiteljev dobre glasbe in odlične zabave.

Foto: HTZ

Zlato obdobje glasbe, ko so na radijskih postajah prevladovali rockabilly, rock'n'roll, disko in boogie glasba, na plesiščih pa so kraljevali lokalni "Travolti", bo znova zaživelo na dogodku, kjer se bo celo mesto spremenilo v oder, vsi obiskovalci pa bodo postali aktivni udeleženci odbite zabave. Izložbe opatijskih trgovin, restavracij in kavarn si bodo v tem času nadele preobleko, ki sodi v eno izmed desetletij prejšnjega stoletja – od svingovskih dvajsetih do norih sedemdesetih in rockerskih osemdesetih – ob glasbenih programih na približno desetih lokacijah se bo plesalo in pelo na terasah in kopališčih, a tudi na glavni ulici, ki bo v soboto, 24. junija, zaprta za promet in odprta za zabavo.

Foto: HTZ

Velika retro zabava se bo začela v četrtek, 22. junija, pred Umetniškim paviljonom "Juraj Šporer", pred katerim se bodo v naslednjih treh dneh izmenjevali vrhunski DJ, glasbeniki in skupine. Vzdušje bodo dodatno ogrele tudi številne plesne skupine, ki bodo s plesom pričarale zlato obdobje glasbe.

Desetine lokacij v mestu bodo prizorišče nastopov celotne palete odličnih skupin, DJ in plesnih skupin iz različnih glasbenih obdobij. Hrvaška ulica slavnih bo v treh dneh RetrOpatije gostila Retro sejem in Retro Art Corner, za vrhunsko glasbeno podlago pa bodo poskrbeli DJ in skupine The messengers, Pacha Mamma, Dellboysi in Techno Vikingsi.

Vrhunec programa RetrOpatije bo v soboto, 24. junija, ko se bo na desetine odrov v mestu združilo v edinstveno glasbeno zgodbo, ki bo dosegla višek z zabavo do zore na Poletnem odru pod vedrim nebom in največjo disko kroglo. "Vročica sobotne noči" se bo začela ob 23. uri, končala pa se bo, ko bodo tudi najbolj vzdržljivi zapustili plesišče. Pričakujemo vas! Organizator: Turistična skupnost mesta Opatija Več informacij je na voljo na: www.visitopatija.com

Naročnik oglasnega sporočila je HTZ.