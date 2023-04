Joker Out so poleg pesmi Carpe Diem zapeli tudi nekaj svojih preostalih uspešnic, kot so Umazane misli, Katrina in Gola.

Joker Out so poleg pesmi Carpe Diem zapeli tudi nekaj svojih preostalih uspešnic, kot so Umazane misli, Katrina in Gola. Foto: Gaja Hanuna

Skupina Joker Out, ki bo Slovenijo letošnje leto zastopala na Evroviziji, je v središču Ljubljane pripravila poslovilni koncert pred odhodom v Liverpool in navdušila obiskovalce. Zbralo se je več tisoč ljudi, ki so povsem napolnili Novi trg, tekle pa so tudi solze.

"Poslovilni" koncert so pripravili z namenom, da pesem Carpe Diem, s katero bodo Slovenijo zastopali na Evroviziji, vsem slovenskim oboževalcem zapojejo v živo, preden jo slišijo tudi drugi.

Kaj so za Siol.net povedali po koncertu, poglejte v spodnjem posnetku:

Podprli so jih številni znani Slovenci

"Čez manj kot en teden odhajamo. Danes smo naredili ta koncert, da vas spet začutimo in se napolnimo z energijo. Hvala vsem, ki ste prišli," je ob začetku koncerta dejal glavni pevec Bojan Cvjetićanin. In dodal: "Napovedan je bil dež, vi pa ste ga odgnali. Radi vas imamo in veselimo se vrnitve domov." Pošalil pa se je tudi na račun današnjega protestnega shoda kmetov in dejal, da so "hrvaški predstavniki v Ljubljani zbrali vse traktorje". Skupina Let 3, ki bo na Evroviziji zastopala Hrvaško, danes namreč nastopa v Kinu Šiška, traktor pa je njihov zaščitni znak.

Joker Out so poleg pesmi Carpe Diem zapeli tudi nekaj svojih preostalih uspešnic, kot so Umazane misli, Katrina in Gola. Pesem Novi val so zapeli v akustični izvedbi in z njo na obraze številnih privabili tudi solze.

Evrovizijske predstavnike so na poslovilnem koncertu podprli tudi nekateri znani Slovenci, med njimi glasbenik Dejan Dogaja in nekdanji smučar Rok Perko.

Fotogalerija s koncerta v Ljubljani:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Preberite tudi: