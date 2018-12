Na naslednji Evroviziji nas bo zastopal eden od teh izvajalcev

Fed Horses, INMATE, Kim, Lumberjack, Okustični, Raiven, Renata Mohorič, René, Ula Ložar, ter Zala Kralj & Gašper Šantl. To je deseterica, ki se bo februarja 2019 bojevala za nastop na 64. tekmovanju pesem Evrovizije, ki se bo odvijalo maja naslednje leto v Izraelu. Tam se bo predstavilo kar 42 držav.

Izvajalce za Emo 2019 je izbrala štiričlanska izborna komisija, ki so jo sestavljali glasbenica, pevka in predstavnica na Pesmi Evrovizije 2018 Lea Sirk, muzikologinja in vodja založniške dejavnosti Mojca Menart, glasbeni urednik in urednik glasbenega uredništva Vala 202 Žiga Klančar ter urednik izbora Ema - Pesem Evrovizije 2019 Aleksander Radić.

Sicer pa je RTV Slovenija na vabilo k sodelovanju prejela 103 prijave.

Okustični Foto: Urša Premik

Fed Horses Foto: Anže Mihevc

Renata Mohorič Foto: Petra Hočevar

Raiven Foto: Urša Premik

INMATE Foto: Osebni arhiv izvajalcev

Kim Foto: Osebni arhiv izvajalcev

René Foto: Osebni arhiv izvajalcev

Ula Ložar Foto: Osebni arhiv izvajalcev

Zala Kralj & Gašper Šantl Foto: Tilyen Mucik

Zadnjo besedo bo imelo občinstvo

Izbor Ema 2019 se bo zgodil februarja, odločanje o zmagovalcu pa bo tokrat potekalo drugače: o dveh superfinalistih bo najprej odločala strokovna žirija, o zmagovalcu pa izključno gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Slovenski predstavnik se bo v Izraelu, kjer se bo tekmovanje odvijalo, zahvaljujoč kokodajoči Netti, predstavil na polfinalnem večeru 14. ali 16. maja. Veliki finale bo v soboto, 18. maja.

