Na hrvaški glasbeni sceni zdaj dve skupini z imenom Prljavo kazalište

Jasenko Houra in Mladen Bodalec, člana priljubljene hrvaške rock skupine, sta zaradi ukrepa sodišča nekaj časa nastopala pod imenom Houra Grupa.

Nekdanji bobnar hrvaške rock skupine Prljavo kazalište Tihomir Fileš je skupaj z Davorinom Bogovićem, nekdanjim pevcem skupine, in Alenom Kraljićem, nekdanjim kitaristom skupine Pips, Chips & Videoclips, ustanovil skupino Prljavo kazalište, poroča hrvaški časopis Jutarnji list. Na hrvaški sceni sta zdaj tako dve skupini z istim imenom.

Nekdanji bobnar in pevec ustanovila skupino z istim imenom

Hrvaški časopis Jutarnji list pa zdaj poroča, da sta nekdanji bobnar Tihomir Fileš in pevec omenjene skupine Davorin Bogović skupaj z Alenom Kraljićem ustanovila skupino, imenovano Prljavo kazalište.

Na novico se je za hrvaški portal Index odzval tudi Houra, ki je dejal, da nekdanjih članov zasedbe tako rekoč ne vidi in da je za novico o ustanovitvi nove skupine z istim imenom izvedel iz časopisov. Komentiral je tudi možnost, da bosta na sceni zdaj dve skupini z istim imenom: "Res ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Iskreno povedano, če bi me pred letom dni vprašali, ali je ta situacija sploh mogoča, bi vam rekel, da ni."

Spomnimo, sodišče je julija lani sprejelo začasni sodni ukrep, ki je Houri in Bodalcu prepovedoval uporabo imena Prljavo kazalište, saj naj bi kršilo avtorske pravice Fileša, ki je blagovno znamko registriral. Ukrep so konec julija odpravili, v vmesnem času pa sta Houra in Bodalec nastopala pod imenom Houra Grupa.

Med največjimi hiti skupine Prljavo kazalište, ki je zelo priljubljena tudi pri nas, so sicer Ne zovi mama doktora, Kiše Jesenje in Mi plešemo.

