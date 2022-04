Na Grammyjih slavil Jon Batiste, oglasil se je tudi Zelenski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški glasbenik iz New Orleansa Jon Batiste, ki je zaslovel z nastopi v komični oddaji Stephen Colbert Show, je na podelitvi glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu osvojil pet nagrad vključno z najbolj prestižno za album leta (We Are).