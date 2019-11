Na Broadwayu muzikal o življenju Tine Turner

Legendarna ameriška rock in pop pevka Tina Turner bo konec novembra dopolnila 80 let, na Broadwayu pa so pravkar začeli prikazovati muzikal, ki pripoveduje njeno življenjsko zgodbo. V podobi kraljice rock and rolla, kot so pogosto označili dobitnico več grammyjev, nastopa igralka Adrienne Warren.

Muzikal pripoveduje o skromnih pevkinih začetkih, o njenem vzponu v času, ko je bila poročena z Ikom Turnerjem, za katerega je kasneje v avtobiografiji razkrila, da jo je trpinčil, o njenem obdobju brezupa po tem, ko ga je zapustila leta 1976, ko so ji skoraj vse velike glasbene založbe preprečile, da bi zgradila solistično kariero, in o veliki vrnitvi leta 1984 z večkrat platinastim albumom Private Dancer. Tedaj je bila stara 44 let.

"Rasizem, seksizem in starostni predsodek so terjali svoj davek"

"Ko je odšla od Ika Turnerja po 16 letih zlorabe, so se njene preizkušnje šele začele," je v nedavnem intervjuju za revijo Playbill povedala režiserka muzikala Phyllida Lloyd. Rasizem, seksizem in starostni predsodek so terjali svoj davek, je pojasnila. "Na stadionu ni nastopila, dokler ni bila stara skoraj 50 let," je dodala režiserka.

Muzikal bo v gledališču Lunt-Fontanne na sporedu do začetka junija prihodnje leto. Foto: Reuters

Predstava, v kateri so uporabljene njene uspešnice, kot so Proud Mary, River Deep, Mountain High in Simply the Best, bo verjetno obudila spomine pri oboževalcih, ki so jo videli na koncertu.

Skupaj z Ikom je leta 1970 nastopila v klubu Honka Monka na Long Islandu, kjer je domačin Bob Gruen posnel prve fotografije tega dueta in začel svojo kariero prepoznavnega rock fotografa. V zadnjih 35 letih se je Tina Turner šestkrat vrnila s samostojnimi nastopi na Jones Beach in v dvorano Nassau Coliseum.

"Tina Turner je bila povzetek ženskosti, surove, čiste volje in strasti"

"Tina Turner je bila povzetek ženskosti, surove, čiste volje in strasti," se spominja profesorica angleščine na newyorškem inštitutu za tehnologijo Cindy Davis, ki jo je dvakrat videla na Jones Beachu. Leta 1987 je na turneji Break Every Rule pela svoje pesmi in številne priredbe, od Beatlesov do Ala Greena, in "zdrobila vsakršen spomin na izvirnik", je povedala Cindy Davis: "Vsi so bili na nogah. Spomnim se, da sem koncert zapuščala z mislijo, da je nič ne more ustaviti."

Muzikal bo v gledališču Lunt-Fontanne na sporedu do začetka junija prihodnje leto.

Tina Turner s pravim imenom Anna Mae Bullock je prodala 180 milijonov albumov po svetu in prejela 11 grammyjev ter grammyja za življenjsko delo.