Mladi Američan, priljubljen tudi med Slovenci, navdušil Hrvate #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem se je začela deveta sezona šova Supertalent. Avdicije se je udeležilo okoli 150 kandidatov, režijo pa je navdušil predvsem mladi Američan, ki je močno priljubljen tudi med Slovenci. Zapel je mešanico hrvaških pesmi in se brez težav uvrstil v naslednji krog.

Žirijo sicer sestavljajo podjetnik Davor Bilman, pevka Maja Šuput, operna pevka Martina Tomčić in igralec Fabijan Pavao Medvešek.

Njegovi oboževalci prihajajo predvsem z Balkana

Kot so zapisali na hrvaškem portalu 24sata, je za vrhunec energije v studiu poskrbel Američan Justus Reis, ki se je žiriji predstavil z mešanico hrvaških pesmi. Zapel je kombinacijo številnih hrvaških uspešnic, kot so pesmi Colonie, Severine in Petra Graša, izpustil pa ni niti pesmi žirantke Maje Šuput.

Čeprav mu je hrvaški jezik povsem neznan, je s svojimi izvedbami domačih pesmi na družbenih omrežjih zbral na tisoče oboževalcev po vsem Balkanu. Čeprav je Justus prava zvezda na TikToku, kjer ima več kot 380 tisoč sledilcev, pa pravi, da ga doma ljudje ne prepoznajo, saj njegovi oboževalci prihajajo predvsem z Balkana.

Med obiskom Slovenije obiskal tudi Bled in Postojnsko jamo

Ni pa Justus tako priljubljen samo na Hrvaškem, ampak tudi v Sloveniji. Lansko leto je dalj časa namreč preživel v Ljubljani, na svojem profilu na TikToku in Instagramu pa je objavil številne priredbe slovenskih uspešnic, kot so Migi Migi (Jay Bolk), On je najlepši od zdravnikov (Mirna Reynolds), Čebelice (Ansambel Lojzeta Slaka), izpustil pa ni niti slovenske himne.

Med obiskom Slovenije je denimo obiskal Postojnsko jamo, Bled, Ljubljanski grad, Maribor, Piran, Novo mesto in Veliko planino.

Več posnetkov si lahko ogledate na njegovem profilu na TikToku, ki ga najdete tukaj.

Preberite še: