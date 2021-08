Marko Vozelj zaradi nujne operacije odpovedal koncert

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Vozelj, nekdanji član priljubljene glasbene skupine Čuki, ki že nekaj časa gradi uspešno samostojno kariero, bi moral pred nekaj dnevi nastopiti v Zagorju. Svojim oboževalcem je nekaj dni pred koncertom prek Instagrama sporočil, da se dogodka resnično veseli, nato pa ga je dan prej nenadoma odpovedal.

Pojasnil je, da je moral koncert odpovedati zaradi nujnega zdravstvenega posega, po poročanju Slovenskih novic so ga operirali zaradi vnetja slepiča.

"V življenju pričakuj tudi nepričakovano," je glasbenik zapisal pod fotografijo iz bolnišnice in dodal, da je bil operacijski poseg "nepričakovan in neizogiben". Veliko zvestih poslušalcev mu je pod njegovo fotografijo zaželelo hitro in uspešno okrevanje.

Dodal je, da bo v Zagorju nastopil v drugi polovici avgusta, trenutno pa okreva v domači oskrbi. Na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram je objavil fotografijo, posneto med igranjem kart, in se zahvalil vsem za skrb in lepe želje.

"Upam, da se kmalu vidimo na koncertnih odrih," je še zapisal in vsem zaželel "lep in zdrav preostanek poletja".

