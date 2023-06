Magnifico predstavil nov videospot, ki traja kar šest ur #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Magnifico je skladbo Na obali žanrsko opisal kot lahkotni disko šlager, ki z nežno melodijo v srednjem tempu in ljubezenskim besedilom vabi poslušalca v čudoviti svet žlahtne romantike.

Prisluhnite:

"Želel sem napisati skladbo, ki nima poveze s tem, kar vsak dan poslušamo in gledamo. Romantično poletno pesem, primerno za igranje kitare na plaži. Govori o življenjski radosti, hrepenenju po ljubezni in stalno izmikajoči se sreči, ki jo je mogoče s to pesmijo na trenutke tudi ujeti," je o novi pesmi povedal Magnifico, ki je tudi za tokratno skladbo angažiral svojo stalno ekipo.

Na kitari se mu je pridružil Jan Jarni, Jan Gregorka na bas kitari, Matej Kužel na saksofonu, Luka Ipavec na trobenti, Matija Krečič na violini, na bobnih pa njegov brat Aleksander Pešut - Schatzi, ki je prav tako poskrbel za produkcijo.

Videospot, ki traja šest ur

Magnifico je ob premieri nove skladbe predstavil tudi videospot, ki je zastavljen kot šest ur trajajoča meditacija, v kateri se skladba ponovi 95-krat. Kot je povedal, se mu zdi to primerno doziranje za hranjenje ljubezenske čakre.

Šest ur Magnifica:

Glasbenik sicer trenutno pripravlja glasbo za predstavo Radovan III. v Narodnem gledališču Sombor v Srbiji, sicer pa danes v Kostanjevici na Krki začenja poletno turnejo, ki bo trajala vse do septembra.

Preberite še: