Lennonova okrogla sončna očala prodana za 137.500 funtov

Avkcijska hiša Sotheby's je na petkovi dražbi v Londonu za okrogla očala, ki so bila last glasbenika Johna Lennona, iztržila 137.500 britanskih funtov (približno 165 tisoč evrov). Poškodovana očala z zelenimi stekelci je nekdanji član The Beatles pustil na zadnjem sedežu mercedesa, ki ga je vozil Alan Herring, tedanji osebni voznik Georgea Harrisona in Ringa Starra.

Prav Alan Herring je dal očala, poznana tudi kot lenonke, na dražbo. Ob dražbi se je spominjal, kako so postale njegova last. Voznik je poleti leta 1968 pobral Harrisona, Stara in Lennona, da bi jih peljal do njihove pisarne. Ko je Lennon izstopil iz avta, je Herring videl, da so njegova očala ostala na sedežu, in obenem opazil, da so poškodovana. Ponudil se je, da jih odnese na popravilo, a mu je Lennon odvrnil, naj ga ne skrbi, ker jih nosi zgolj za dopolnitev zunanje podobe.

Kupil jih je neznani kupec

Na petkovi spletni dražbi so očala, čeprav so ostala poškodovana, prodali neimenovanemu kupcu za 137.500 britanskih funtov (165 tisoč evrov). So pa na dražbi ponudili še nekaj drugih predmetov, povezanih z Beatli. Med njimi ogrlico v hipijevskem slogu, ki jo je nosil Harrison. Ta je bila prodana za deset tisoč funtov.

Herring je dejal, da je predmete, vezane na skupino, zdaj ponudil na dražbi, ker se mu je zdelo to smiselno storiti, ko jih lahko še pospremi z zgodbami, vezanimi na njihove lastnike.