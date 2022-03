Lado Leskovar danes praznuje okroglih 80 let

S prvo glasbeno nagrado leta 1963 je Lado Leskovar zaznamoval svojo profesionalno glasbeno pot in se kot pevec uveljavil v vseh zabavno-glasbenih zvrsteh. Posnel je več sto popevk in šansonov, izdal je vrsto plošč in kaset ter v domače in tuje radijske fonoteke prispeval mnogo zanimive glasbe.

Enega svojih pevsko ustvarjalnih vrhuncev je dosegel z imenitnim interpretiranjem tako slovenskih kot tudi svetovno znanih šansonov, med drugim pa je leta 1967 tudi zastopal tedanjo Jugoslavijo na Evroviziji na Dunaju s pesmijo Vse rože sveta, ki jo je zapel v slovenščini, in zasedel osmo mesto.

Svojo pevsko kariero je uspešno povezal tudi s filmskimi vlogami in gledališkimi predstavami. Deloval je tudi kot novinar in urednik na RTV Slovenija. Uveljavil se je v slovenskem, jugoslovanskem in evropskem glasbenem prostoru ter bil nagrajen z najvišjimi festivalskimi priznanji. Za svoje ustvarjanje je med drugim leta 2009 prejel Ježkovo nagrado.

Od leta 1998 je Leskovar slovenski ambasador Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef). Poskušal je tudi s skokom v politične vode in je leta 2008 pod okriljem stranke Zares kandidiral za poslanca v državnem zboru, deset let pozneje pa kot kandidat Demokratične stranke upokojencev.

Oglejte si še: