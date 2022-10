Korejski popzvezdniki morajo v vojsko

Jin, najstarejši član južnokorejske popsenzacije BTS, bo do decembra letos, ko bo dopolnil 30 let, začel s služenjem obveznega vojaškega roka, ki v Južni Koreji traja dve leti.

Za njim bo v vojaške vrste vstopilo tudi preostalih šest članov, so potrdili v njihovi založbi. "Skupaj s člani BTS se že veselimo njihove popolne združitve okoli leta 2025, potem ko bodo izpolnili svoje obveznosti," so dodali.

Jin, najstarejši član BTS, ki bo decembra dopolnil 30 let, bo prvi začel s služenjem vojaškega roka. Foto: Guliverimage/AP

Južnokorejske oblasti so sicer leta 2020 spremenile zakon o obveznem služenju vojaškega roka, da članom skupine BTS takrat še ni bilo treba v vojsko.

Do takrat je namreč veljal zakon, da morajo vsi polnoletni in opravilno sposobni moški do 28. leta starosti odslužiti dve leti vojaške obveznosti, nato pa so rok prestavili na 30. leto starosti.

Odločitev za spremembo zakona so upravičili s pojasnilom, da ti glasbeni superzvezdniki podpirajo kulturni ugled in gospodarstvo Južne Koreje.

Takrat se je namigovalo celo, da bi se lahko člani BTS izognili služenju vojaškega roka, kar so že dovolili nekaterim vrhunskim športnikom in klasičnim glasbenikom. Zdaj pa je videti, da popzvezdniki posebne obravnave ne bodo dobili.

Začasen razhod skupine so sicer naznanili že junija in takrat pojasnili, da se bodo za nekaj časa posvetili samostojnim glasbenim projektom.

