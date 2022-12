Kje boste pričakali novo leto? To so silvestrski koncerti po slovenskih mestih.

Vse kaže, da letos ob prehodu v novo leto ne bo hudega mraza, kar zagotovo govori v prid silvestrovanju na prostem. Če še izbirate lokacijo za skok v leto 2023, preverite, kateri glasbeniki bodo na letošnje silvestrovo zabavali vesele množice po slovenskih mestih.

Ljubljana

V prestolnici se bo silvestrovalo na kar štirih prizoriščih, na vsakem z glasbo za drug okus. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Samuel Lucas, duo Maraaya in Miran Rudan z inDesign, na Trgu francoske revolucije bodo igrali Lim Smrad in Žila, Klemen Klemen, Happy Ol'McWeasel ter Within Destruction, na Mestnem trgu bodo prepevale Alenka Godec, Helena Blagne in Nuša Derenda, na Pogačarjevem trgu pa bodo nastopili Pop Design.

Maribor

Največje silvestrovanje v Mariboru bo na največjem slovenskem trgu, Trgu Leona Štuklja, kjer bo za glasbeno spremljavo vstopa v novo leto poskrbela skupina CoverLover.

Koper

V Kopru bodo v novo leto vstopili skupaj s skupinama Ne me jugat in Big Foot Mama, ki bosta nastopili na Titovem trgu.

Kranj

V Kranju bo osrednje silvestrovanje na Glavnem trgu, za glasbeno popotnico bo skrbel Marko Vozelj z Mojstri.

Novo mesto

Veliko novomeško silvestrovanje bo na Glavnem trgu, nastopili bodo Batista Cadillac, Vlado Kreslin in Balkan Boys.

Celje

V Celju organizirano silvestrovanje prirejajo na Krekovem trgu, zbrane bo v novo leto pospremila skupina Kingston.

Murska Sobota

V Murski Soboti bodo najprej ob 17. uri priredili silvestrovanje za otroke, ki jih bo z glasbo in plesom zabavala Miša, na večernem "odraslem" silvestrovanju pa bosta igrali skupini Zlata Žila in Blue planet.

Nova Gorica

V Novi Gorici silvestrovanje prirejajo na Kidričevi ulici, kjer bodo v novo leto vstopili z Janom Plestenjakom.

Silvestrovanja drugod po Sloveniji

Vas še nismo prepričali? Morda pa vas pot zapelje v Postojno, kjer bo nastopal Vili Resnik, v Idrijo, kjer bodo igrali Rock Partyzani, v Kranjsko Goro, kjer bo zaigral Ansambel Saša Avsenika, v Velenje, kjer bodo nastopali Rock'n'Band, v Kočevje, kjer bosta igrali skupini KočevSKA orkestra in Inšpektorji, na Bled, kjer bo s svojo skupino nastopil Dejan Dogaja, v Črnomelj s skupino Nočni skok, v Lendavo s skupino Prestiž ali pa v Brežice, kjer bo igrala skupina The Rafters z Robertom Petanom na čelu.