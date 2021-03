Ker je ostal praznih rok, bo Grammyje v prihodnje bojkotiral

Kanadski popzvezdnik The Weeknd velja za največjega osmoljenca letošnjih glasbenih nagrad grammy. Čeprav je bila njegova uspešnica Blinding Lights najbolj prodajan singel lanskega leta, si ni prislužil niti ene nominacije za grammyje. Takrat je Ameriško diskografsko akademijo, ki te nagrade podeljuje, obtožil skorumpiranosti in pozval k večji transparentnosti glede tega, kdo in po kakšnih kriterijih podeljuje nominacije ter nagrade.

S kritikami na račun Akademije in njihovega glasovalnega sistema mu je pritrdila vrsta glasbenikov, zdaj, tik pred nedeljsko podelitvijo, pa se je The Weeknd znova oglasil in najavil, da bo Grammyje do nadaljnjega bojkotiral.

"Svoji založbi ne bom več dovolil, da bi mojo glasbo prijavljala za Grammyje," je sporočil in dodal, da namerava nagrade bojkotirati, dokler se "diskografska akademija ne znebi skrivnih odborov, ki se odločajo o nominacijah".

Letošnjo podelitev bo bojkotiral tudi Justin Bieber, a ta iz nekoliko drugačnega razloga. Čeprav je nominiran za štiri nagrade, je nezadovoljen, da je diskografska akademija njegov album Changes uvrstila v kategorijo pop glasbe, ne pa R&B.

Letošnji Grammyji bodo imeli več odrov

Nedeljska podelitev grammyjev bo sicer zaradi pandemije koronavirusa drugačna kot doslej, po besedah organizatorjev pa morda celo boljša kot pretekle. Potekala bo na kar petih odrih v Konvencijskem centru v Los Angelesu, štirje bodo namenjeni glasbenim nastopom, eden pa podeljevanju nagrad.

Podelitev bo vodil komik Trevor Noah. Foto: Guliverimage/AP

Odri so postavljeni v krogu, znotraj katerega bodo odrski delavci, ki bodo po vsakem nastopu pripravili vse potrebno za naslednjega, vključno z razkuževanjem. Ko bo na enem odru nastop, bodo na drugih glasbeniki čakali na vrsto, navaja STA.

Poleg tega bodo prenos opravljali iz številnih legendarnih glasbenih in drugih objektov po ZDA, kot so gledališče Apollo v newyorškem Harlemu, Hotel Cafe v Los Angelesu in Troubadour ter Station Inn v Nashvillu v Tennesseeju, še piše STA. Pred kamere bodo prišli zaposleni, povedali kaj o objektu, nekateri bodo zvezdam celo podelili nagrade.

