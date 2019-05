Kako smo na Evroviziji glasovali Slovenci in kdo je glasoval za nas

Znano je, komu so žirije in gledalci iz posameznih sodelujočih držav podelili svoje glasove.

Na uradni spletni strani izbora Pesem Evrovizije so razkrili podrobne podatke o delitvi točk tako v predizborih kot v sobotnem finalu.

Največ točk od češke žirije ter srbskih in hrvaških gledalcev

V predizboru, iz katerega sta se Zala Kralj in Gašper Šantl uvrstila v veliki finale, jima je bila najbolj naklonjena strokovna žirija Češke, ki jima je podelila najvišjo oceno - 12 točk. Točke so jima prisodile tudi žirije Poljske (8 točk), Srbije (7 točk), Islandije (5 točk), Španije (4 točke), Madžarske (3 točke) in Grčije (1 točka). Na televotingu sta se medtem v predizboru najbolje odrezala v Srbiji, kjer sta od občinstva prejela 10 točk, gledalce sta prepričala tudi v Črni gori (8 točk), Estoniji (7 točk), na Češkem (5 točk), v San Marinu (3 točke) in Franciji (2 točki).

Foto: Reuters

Tudi v finalu jima je bila najbolj naklonjena strokovna žirija Češke, ki jima je prisodila 10 točk, 6 točk sta dobila od finske, 4 od azerbajdžanske, 3 od portugalske, eno točko pa od španske žirije.

Med gledalci sta medtem s svojim finalnim nastopom najbolj prepričala Hrvate, ki so jima s televotingom namenili 10 točk, sledijo Estonci s 7 točkami, Rusi s 6, Belorusi s 5, Črnogorci s 4, Madžari s 3, Latvijci z 2 in Finci z 1 točko.

Kako smo glasovali Slovenci

Slovenska strokovna žirija, ki so jo sestavljali Žiga Klančar, Urša Mihevc, Ula Ložar, Mate Brodar in Urša Vlašič, je v predizboru z največ, 12 točkami nagradila predstavnike Češke, sledili so Grčija, Belorusija, Ciper, Belgija, Srbija, Islandija, Poljska, Madžarska in Estonija. Tudi v finalu so najvišje ocenili Češko, sledili so Azerbajdžan, Italija, Švedska, Nizozemska, Švica, Danska, Francija, Severna Makedonija in Malta.

Slovensko strokovno žirijo so najbolj navdušili predstavniki Češke. Foto: Andres Putting (EBU)

Slovenski gledalci so se odločili nekoliko drugače.

V predizboru so najvišje ocenili Srbijo, za njo pa Islandijo, Estonijo, Črno goro, Madžarsko, Češko, Avstralijo, San Marino, Belorusijo in Poljsko. V finalu je največ glasov slovenskega občinstva dobila Severna Makedonija, sledile so Srbija, Italija, Islandija, Norveška, Nizozemska, Švica, Danska, Avstralija in Estonija.

