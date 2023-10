Dvourni koncert, na katerem smo lahko slišali njihove največje uspešnice, kot so Demoni, Katrina, Gola, Vem, da greš in Umazane misli, so sklenili zelo čustveno in se s pesmijo Novi val še bolj povezali z občinstvom.

Dvourni koncert, na katerem smo lahko slišali njihove največje uspešnice, kot so Demoni, Katrina, Gola, Vem, da greš in Umazane misli, so sklenili zelo čustveno in se s pesmijo Novi val še bolj povezali z občinstvom. Foto: Gaja Hanuna

Članom skupine Joker Out je uspelo to, kar uspe le redkim. Razprodati Areno Stožice. Na petkovem koncertu, na katerem so postregli z dvourno izvedbo svojih največjih uspešnic, se je zbralo 12 tisoč oboževalcev iz kar 27 različnih držav. Največje presenečenje je bil zagotovo izbor gostov, ki ju ni pričakoval nihče. Na odru sta se jim namreč pri pesmi Kot srce, ki kri poganja pridružila nekdanja člana skupine Martin Jurkovič in Matic Kovačič. Koncert so sklenili veličastno – s preobleko v evrovizijska oblačila so oboževalce popeljali v čas njihovega evrovizijskega nastopa in navdušili z izvedbo pesmi Carpe Diem.

Večer, ki so ga napovedali že pred letom dni, se je začel v velikem slogu. Množici so namreč predstavili svojo najnovejšo pesem Sunny Side of London in med merjenjem glasnosti kričanja občinstva zabeležili rekord 127,9 decibela. "Stožice, ste vi zares tukaj?" je zbrane nagovoril frontman skupine Bojan Cvjetićanin.

Posnetek z uvodnega dela koncerta si oglejte spodaj.

V Stožicah nastopili tretjič, prvič samostojno

V Areni Stožice skupina Joker Out sicer ni nastopila prvič. Že dvakrat so namreč ogrevali občinstvo na prireditvi Ritem mladosti, kjer pa, kot so povedali, niso imeli občutka, da so v Stožicah, saj so igrali kot "predskupina predskupine od predskupine". "Oder, ki so nam ga takrat namenili, je bil velik verjetno le toliko kot prostor, na katerem igra bobnar (smeh, op. p.)," so se pošalili po koncertu. Zdaj pa se je v največji dvorani pri nas 12 tisoč ljudi zbralo le zanje.

Največje presenečenje večera je bila zagotovo pesem Kot srce, ki kri poganja, ki je, kot so povedali, ne igrajo več, a se jim je zdelo prav, da na svoj največji koncert v dosedanji karieri povabijo nekdanja člana skupine Martina Jurkoviča in Matica Kovačiča.

Dvourni koncert, na katerem smo lahko slišali njihove največje uspešnice, kot so Demoni, Katrina, Gola, Vem, da greš in Umazane misli, so sklenili zelo čustveno in se s pesmijo Novi val še bolj povezali z občinstvom. Ko smo že vsi mislili, da je koncerta konec, so se na oder vrnili preoblečeni v evrovizijska oblačila in navdušili z izvedbo pesmi Carpe Diem, s katero so marsikaterega obiskovalca popeljali v čas letošnjega tekmovanja za Pesem Evrovizije.

Na koncertu v Stožicah sta se Joker Out pridružila nekdanja člana skupine Martin Jurkovič in Matic Kovačič. Foto: Gaja Hanuna

"Celo leto hodili na hrib, zdaj pa je vsega konec"

"Jaz bom čisto iskren. Za obdobje po koncertu sem si predstavljal ogromno nekih občutkov, ampak iskreno, jaz v sebi nimam niti enega občutka (smeh, op. p.). Sploh ne vem, kaj se dogaja," je prve občutke po njihovem največjem koncertu v dosedanji karieri opisal Cvjetićanin. Z njim so se strinjali tudi preostali člani skupine. Kitarist Jan Peteh je povedal, da se mu zdi, kot da je celo leto hodil na hrib, zdaj pa je konec in gre le še navzdol, basist Nace Jordan pa je bil prav tako brez besed.

Zadnje dni pred koncertom so posvetili predvsem zaključnim detajlom, potrebnim za izvedbo koncerta, za katere, kot so povedali, niso mislili, da je potrebnih toliko energije in pozornosti. "Jaz osebno sem največ časa in sivih las porabil za razdeljevanje ljudi, ki sem jih povabil, na razvrščena mesta. Vsaj nekaj dni sem imel občutek, kot da imam poroko in da bo ogromno družinskih članov užaljenih, ker jih ne bo tam, kjer naj bi bili. Ampak vse za prazen nič, saj smo bili vsi v isti dvorani, in upam, da je bilo vsem enako lepo, ne glede na to, kje so bili postavljeni," je po koncertu povedal Cvjetićanin. Bobnar Jure Maček pa ga je dopolnil, da so skrbeli tudi za programiranje luči in izpopolnjevanje detajlov, da bo vse popolno.

Kaj so povedali po koncertu, si oglejte v spodnjem posnetku:

Solze bodo tekle, ko se bodo "stopili v materinih objemih"

"Ne nam zameriti, če imamo res malo prazne glave, ker jih imamo. Verjamem, da je za velike zvezde, ki gredo potem še na 30 koncertov, malce drugače. Ampak tako, kot je rekel Jan, mi smo zdaj dolgo časa plezali na neko goro, zdaj pa je vsega za nekaj časa konec in gremo navzdol. Rečem lahko le, da upam, da se v takšni ali pa še večji postavi srečamo še na kakšni drugi gori," je izpostavil Cvjetićanin. In dodal: "Res je, da gremo naprej na koncerte, ampak nobenega od teh koncertov nismo imeli v glavi eno celo leto. Stožice so bile za nas mejnik, in sicer glede na vse, kar se je dogajali pred Stožicami in kar se bo dogajalo po Stožicah."

"Mislim, da solze niso pritekle iz oči nikogar, ponavadi se to zgodi naslednji dan, ko se stopimo v materinem objemu," je na vprašanje, ali je kdo med oziroma po koncertu potočil kakšno solzo, odgovoril Peteh. "Pred koncertom smo se pogovarjali o tem, kako komaj čakamo, da se po koncertu zjokamo, ker že dolgo časa nismo jokali (smeh, op. p.). Lahko rečem samo, da upam, da se res zjočemo v materinem objemu (smeh, op. p.)," je poudaril Cvjetićanin. Edini, ki je jokal, je bil kitarist Kris Guštin, ki ga je najbolj ganila pesem Novi val. "Jaz sem dobil tisto pristno izkušnjo," je povedal.

"Veličastnosti" odra se, kot so povedali, pravzaprav niso zavedali. "Osebno sem se globine in prostora okoli sebe zavedal le, ko so se prižgale luči," je pojasnil Guštin in dodal, da med koncertom razmišljaš le, kako igraš in kako igrajo preostali člani skupine.

"Mislim, da solze niso pritekle iz oči nikogar, ponavadi se to zgodi naslednji dan, ko se stopimo v materinem objemu," je na vprašanje, ali je kdo med oziroma po koncertu potočil kakšno solzo, odgovoril Peteh. Foto: Gaja Hanuna

Postali so odvisni drug od drugega

Ker so v zadnjih mesecih večino časa preživeli skupaj, se marsikdo sprašuje tudi, kako ohranjajo dobre medsebojne odnose. "Prvo pravilo je, da vse, kar imamo v mislih, takoj povemo drugim. V sebi nimamo več kot enodnevnega zadrževanja čustev, kar pomeni, da konstantno filtriramo stvari, ki se dogajajo med nami. Zelo veliko se pogovarjamo. Druga stvar pa je, da smo iz nekega čudnega razloga začeli biti odvisni drug od drugega. Na edini dopust, ki ga imamo, gremo skupaj, tako da to pove veliko (smeh, op. p.)," je izpostavil Cvjetićanin. Maček pa je dodal, da je pomembna tudi podpora oziroma ekipa v ozadju, ki jim da zagon, ki ga potrebujejo, če jim kaj ne gre po načrtih.

Kaj sledi? "Zdaj pa hitro in aktivno navzdol," se je pošalil Cvjetićanin. "Popolnoma prepričan sem, da so bile Stožice nekaj, kar smo si vedno želeli. Obstaja pa povsem realna možnost, da se to ne zgodi nikoli več. Danes smo s poti brcnili kamen, in tudi če se nikoli več ne spotaknemo ob ta kamen ali srečamo kakšnega novega, smo lahko res ponosni in veseli ob tem, kar nam je uspelo," je sklenil.

Joker Out lahko v Sloveniji letos ujamete še v Celju, Mariboru in Novem mestu. Foto: Gaja Hanuna

Na koncertu tudi Šarec, Emeršič, Siddharta in Naber

Spektakel v Stožicah so si ogledali številni znani obrazi. Tam smo opazili člane skupine Siddharta, pevce Omarja Naberja, Žana Serčiča, Jožeta Potrebuješa, Majo Keuc in Rebeko Dremelj, igralca Bojana Emeršiča z družino, pa tudi ministra za obrambo Marjana Šarca.

Po tritedenskem dopustu, ki ga bodo člani skupine Joker Out preživeli skupaj na Tajskem, bodo Stožicam sledili še razprodani koncerti v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu, Varšavi, Pragi, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Vroclavu, Poznanu in številnih drugih mestih po Evropi. V Sloveniji jih lahko letos ujamete še v Celju, Mariboru in Novem mestu. Za naslednje leto pa so napovedali izid večjezične plošče, ki bo poleg slovenskega vključevala tudi srbski in angleški jezik.

Več fotografij s koncerta si oglejte v spodnji galeriji:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Preberite tudi: