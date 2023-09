Joker Out imajo novo pesem: kako zvenijo v angleščini?

Dva tedna pred največjim samostojnim koncertom kariere v ljubljanskih Stožicah je skupina Joker Out predstavila skladbo Sunny Side of London, s katero napoveduje prihajajoči album v angleščini.

"Pesem Sunny Side of London je metafora za naš koncert," so povedali Joker Out, "koncertno prizorišče je namreč prostor, kjer se tako mi kot oboževalci počutimo mirno in domače, je prostor, ki sprejme vsakogar, ne glede na natančno geografsko lokacijo."

London se je v naslov prikradel na prvi turneji po Veliki Britaniji, ko je frontman skupine Bojan Cvjetićanin zjutraj skozi okno turnejskega avtobusa ujel s soncem obsijano Westminstrsko palačo, so pojasnili. Videospot pa je medtem večinoma sestavljen iz posnetkov razprodane britanske turneje in prikazuje neverjetno pristen odnos, ki ga imajo mladeniči s svojimi oboževalci.

Poglejte:

Novo skladbo bodo v živo prvič izvedli nocoj v Tampereju na Finskem, kjer bodo imeli zadnji koncert razprodane skandinavske turneje. Pred Tamperejem so nastopili v Oslu, Stockholmu, Helsinkih in Turkuju, še pred prvim koncertom so bili v Oslu posebni gostje na nastopu Elvisa Costella, s katerim so izvedli skupni singel New Wave. Na finskih koncertih se jim je pridružil finski glasbenik Käärijä, ki je svojo državo zastopal na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.

Koncerti v sklopu skandinavske turneje so zadnji, preden bodo Joker Out 6. oktobra nastopili v razprodani Areni Stožice.

Oglejte si še: