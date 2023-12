Joker Out bodo nastopili na enem največjih festivalov v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med nastopajočimi na festivalu Sziget 2024 bo tudi slovenska skupina Joker Out. Foto: Gaja Hanuna

Na festivalu Sziget 2024 v madžarski prestolnici Budimpešta se bo po napovedih organizatorjev zvrstilo približno 40 nastopajočih, med njimi bo slovenska skupina Joker Out. Med drugim bodo nastopili tudi Fred Again, Martin Garrix, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson in Big Thief. Sziget bo potekal od 7. do 12. avgusta prihodnje leto.

Glavni organizator Tamas Kadar je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI povedal, da trenutna prodaja vstopnic kaže veliko zanimanje za festival. Dodal je, da bodo tako kot prejšnja leta na festivalu sodelovale mednarodne zvezde in na novo odkriti talenti.

Festival je prvič potekal leta 1993, ko je pritegnil dobrih 40 tisoč ljudi

Glede na sporočilo organizatorjev velja med vrhunce festivala uvrstiti še koncert alternativne elektronske glasbe dueta Artur in Batish (Artbat), pop/nudisco skupino L'Imperatrice, Crystal Fighters, Richie Hawtin, tehno pionirko Honey Dijon in avstralski Dom Dolla.

Poleg tega bodo nastopili še amsterdamski ANOTR, valižanska Tom in Ed Russell, britanski Nia Archives, Eris Drew in Octo Octa ter hamburška skupina Meute. Na odru bodo tudi Grandson, Liberata, Zoe Wees, Yard Act, Joesefa, Warhausa, Argyja in Ellen Allien.

Na programu festivala Sziget prihodnje leto so tudi britanski urbani punk duo Nova Twins, nizozemski raper Joost, Blondshell iz Los Angelesa in ameriška skupina Wednesday ter tudi zahodnoafriška didžejka in producentka Amene, norveška popzvezdnica Dagny ter nizozemski indie izvajalec Pip Blom.

Sziget velja za enega največjih in najpriljubljenejših glasbenih ter kulturnih festivalov na prostem v Evropi. Po dveh pandemičnih letih so ga ponovno pripravili leta 2022. Festival je prvič potekal leta 1993, ko je pritegnil dobrih 40 tisoč ljudi, pred pandemijo covid-19 so na njem našteli pol milijona obiskovalcev.

