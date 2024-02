Je pesem španskih evrovizijskih predstavnikov plagiat pesmi Nede Ukraden?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če je res, kar pravite, da je španska pesem podobna kot moja Bomba, je to prvič kompliment, drugič pa – zagotovo bodo plačali! Poslušala bom ter se posvetovala z avtorjem in potem se bom odločila, kaj narediti. Hvala za informacijo," je o domnevnem plagiatorstvu pesmi dejala Neda Ukraden. Foto: Mediaspeed

Španska evrovizijska pesem Zorra, ki jo izvaja duet Nebulossa, naj bi bila zelo podobna pesmi Nede Ukraden z naslovom Bomba iz leta 2020, zato so se srbski mediji že razpisali o tem, da Španci na Evrovizijo pošiljajo plagiat, oglasila pa se je tudi že srbska pevka.

Španska predstavnika dueta Nebulossa sta s pesmijo Zorra, ki jo bosta najverjetneje izvajala na letošnji Evroviziji, zaradi podobnosti s pesmijo Bomba Nede Ukraden, s katero je pevka leta 2020 nastopila na Beoviziji, na spletu poskrbela za številne razprave in komentarje o tem, ali je pesem španskih predstavnikov plagiat, je prvi poročal mondo.rs.

Španska predstavnika, ki se bosta po zmagi na Benidorm Fest s pesmijo Zorra predstavila na Evroviziji v švedskem Malmu. Foto: Profimedia

Nekateri zaradi podobnosti v pesmih (predvsem aranžerskih in podobnosti melodij pesmi) menijo, da bi morali španska predstavnika s pesmijo Zorra diskvalificirati zaradi nespoštovanja pravil. Na platformi X so se na to temo že zvrstili številni komentarji: "Enaka je kot pesem Nede Ukraden," je komentar le enega izmed uporabnikov na platformi X (nekdanji Twitter).

Navedbe, da gre za plagiat, je že komentirala tudi Neda Ukraden, ki se je ravno vrnila s potovanja iz ZDA. "Pravkar sem se vrnila iz Amerike s turneje in nisem imela priložnosti slišati nobene pesmi na Pesmi Evrovizije. Če je res, kar pravite, da je španska pesem podobna kot moja Bomba, je to prvič kompliment, drugič pa – zagotovo bodo plačali! Poslušala bom ter se posvetovala z avtorjem in potem se bom odločila, kaj narediti. Hvala za informacijo," je dejala pevka.

Glasbo za pesem Bomba, ki je izšla decembra 2019, sta sicer napisala Dušan Bašić in Dejan Nikolić, besedilo pa Dušan Bašić, produciral pa jo je Dario Radušin.

Za zdaj še ni jasno, kdo in ali bodo špansko pesem sploh vzeli pod drobnogled, zato lahko o tem, ali sta si pesmi podobni ali celo identični, presodite sami.

Se tudi vam pesmi zdita podobni? Da 2 glasov + 20,00%

Ne 6 glasov + 60,00%

Med pesmima je nekaj podobnosti 2 glasov + 20,00% Oddanih 10 glasov

Pesem Bomba Nede Ukraden:

Pesem Zorra španskih predstavnikov na letošnji Evroviziji sta napisala pevka María 'Mery' Bas in klaviaturist in producent Mark Dasousa, ki sta tudi člana španskega elektropop dua Nebulossa iz Ondare.

Pesem Zorra skupine Nebulossa:

Že leta 2022 se je podobno zgodilo tudi pevki Dari Bubamari, ki je takrat obtožila prav tako evrovizijsko predstavnico Španije, da je posnemala njeno pesem Extravagant, ki sta jo leta 2017 napisala Stefan Đurić Rasta in Slobodan Veljković Cobi.

