Huda nesreča med koncertom: gledalec padel z balkona #video

Na posnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, je videti moškega, ki pade z balkona stadiona Ibrox, ki sicer sprejme 50 tisoč ljudi. Pristanek na tla ni posnet. Očividci so dejali, da je pristal na spodnji tribuni.

"To je bil res strašljiv trenutek za vse okoli," je za Jam Press povedal očividec. "Padel je tik pred nami in nismo bili prepričani, ali je z njim vse v redu," je dodal.

To se je zgodilo okoli 22. ure, medtem ko je zvezdnik izvajal svojo skladbo Kiwi, poroča BBC. Styles padca ni opazil, zato se je koncert nadaljeval brez prekinitev.

Tiskovni predstavnik škotske policije je dejal, da je moškega oskrbelo medicinsko osebje in da v zvezi s padcem "ni bilo nobenih sumljivih okoliščin".

Still in shock after @Harry_Styles concert @Ibrox. A guy fell from the tier above onto the main stand one row in front of us. No security to be seen. I had to run to main door at street level to bring help. Everyone in shock around us and so upset. Hope guy is OK.