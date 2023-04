Hrvaški evrovizijski predstavnik užalil navijače Hajduka: Sram jih je lahko

Ekipa mladincev splitskega Hajduka je v ponedeljek igrala v Ženevi, kamor se je odpravilo na tisoče hrvaških navijačev. Hajduk je tekmo izgubil, na svojem profilu na Twitterju pa se je oglasil eden od članov skupine Let 3, ki bo Hrvaško predstavljala na Evroviziji, in jih s svojim zapisom močno užalil.

"Sinoči je Zoran Prodanović, eden od članov skupine Let 3, na svojem profilu na Twitterju objavil fotografijo ocvrtih mišk, na kateri je pisalo 'Naj se fantje navadijo', s čimer je užalil vse navijače Hajduka in vse Hrvate, ki so v zadnjih dneh navijali za otroke. Ta človek bo s svojo skupino Hrvaško zastopal na letošnji Pesmi Evrovizije," so zapisali na spletni strani lokalnega Radia NU.

Glasbe skupine Let 3 ne bodo več predvajali

"Čeprav je zapisal, da je to njegovo osebno stališče, tako kot en igralec Hajduka predstavlja celotno ekipo, tako omenjeni gospod predstavlja skupino Let 3. Menimo, da je Prodanović užalil otroke, katerih podpora je v tem trenutku najpomembnejša, saj so hrvaški nogomet predstavili na najboljši mogoč način, zato smo se odločili, da glasbe skupine Let 3 od danes naprej na Radio NU ne predvajamo več. Skupini Let 3, ki zastopa enotno Hrvaško, želimo vso srečo, skupini, ki se veseli neuspeha hrvaških otrok, pa ne!" so še zapisali na spletni strani.

Na komentar Prodanovića se je za Dalmatinski portal odzval tudi estradni menedžer Ivica Bubalo: "Tisti iz Leta 3 so pripravljeni narediti vse, ampak dobesedno vse, da pridejo v medije. Drugače ne morejo funkcionirati, njihov cilj pa je, da jih razglasijo za 'originalne', za kar prejemajo tudi državni denar. Ponavljam, velika sramota je, da bodo na Evroviziji zastopali Hrvaško."

